scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

TATA को चुनौती! ताबड़तोड़ बिकीं ये इलेक्ट्रिक कारें! इस ब्रांड ने बेच डाली 1 लाख गाड़ियां

Mahindra Vehicle Sales: महिंद्रा ने सितंबर में शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू बाजार में कुल 64,092 यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV बेचीं हैं. इसके अलावा कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने भी बिक्री में नया माइलस्टोन टच किया है. Tata को चुनौती देते हुए कंपनी ने ईवी बिक्री में 1 लाख यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है.

Advertisement
X
Mahindra ने घरेलू बाजार में कुल 64,092 गाड़ियां बेची हैं. Photo: ITG
Mahindra ने घरेलू बाजार में कुल 64,092 गाड़ियां बेची हैं. Photo: ITG

महिंद्रा की गाड़ियों का हिसाब-किताब आया है और आंकड़े बता रहे हैं कि SUV के बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत हुई है. सितंबर में जब कई कंपनियां बिक्री के आंकड़ों के साथ माथापच्ची कर रही थीं, महिंद्रा ने 64 हजार से ज्यादा SUV बेचकर सालाना बिक्री में 14 फीसदी की छलांग लगा दी. ऊपर से कुल वाहन बिक्री भी 15 फीसदी बढ़ी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया. 

कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा ने सितंबर में घरेलू बाजार में कुल 64,092 यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV बेचीं. पिछले साल सितंबर में कंपनी की SUV बिक्री 56,233 यूनिट रही थी. इस तरह सालाना आधार पर SUV बिक्री में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अगर एक्सपोर्ट को भी शामिल किया जाए तो सितंबर 2026 में महिंद्रा ने कुल 1,14,874 वाहन बेचे. यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है.  

यह भी पढें: बार-बार THAR! क्या इसलिए सड़क पर उतरते ही 'दानव' बन जाती है SUV

महिंद्रा के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भी SUV बिक्री में अच्छी तेजी देखने को मिली है. इस 6 महीने में कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,58,142 यूटिलिटी व्हीकल बेचे, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान यह आंकड़ा 2,97,570 यूनिट था. यानी साल-दर-साल बिक्री में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra BE6
111.5% बढ़ी महिंद्रा की कारों की सेल, इन SUVs पर है लोगों की नजर
Mahindra Electric SUV
महिंद्रा ने पलट दिया MG का खेल, अब इतने में मिलेगी 7-सीटर SUV
Mahindra BE 6 Sporteq
682KM की रेंज, 11.45 लाख कीमत... आ गई नई Mahindra SUV
Mahindra Scorpio N Pickup
Mahindra ला रहा Scorpio N का भाई, वीडियो में दिखे फीचर्स
Mahindra BE6 Batman Edition
तीन स्क्रीन, धांसू लुक... नए अवतार में आ रही है Mahindra SUV
Advertisement

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी ग्रोथ

महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल कारोबार ने भी सितंबर में बेहतर प्रदर्शन किया. 2 टन से कम वजन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की घरेलू बिक्री सितंबर 2026 में 4,044 यूनिट रही. पिछले साल सितंबर में कंपनी ने इस कैटेगरी में 3,386 यूनिट बेची थीं. इस तरह बिक्री में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, 2 टन से 3.5 टन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 26,376 यूनिट हो गई. सितंबर 2025 में इस कैटेगरी में कंपनी की बिक्री 23,342 यूनिट रही थी.

थ्री-व्हीलर की बिक्री में 26% उछाल

महिंद्रा के थ्री-व्हीलर्स  ने भी तगड़ी रफ्तार पकड़ी है. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर समेत कंपनी ने कुल 16,343 यूनिट वाहनों की बिक्री की है. जो पिछले साल सितंबर में बेचे गए 13,017 यूनिट के मुकाबले 26 फीसदी ज्यादा है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच थ्री-व्हीलर की बिक्री 82,058 यूनिट तक पहुंच गई है. पिछले साल इन्हीं 6 महीनों के दौरान कंपनी की थ्री-व्हीलर बिक्री में 53 फीसदी का इजाफा हुआ है.

यह भी पढें: अचानक इस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टूटे लोग! 8 लाख ने खरीदा

बेची 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें

महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के प्रेसिडेंट डॉ. वेलुसामी आर. ने सितंबर सेल्स पर कहा कि कंपनी की SUV बिक्री सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ी है, जबकि कुल वाहन बिक्री में 15 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी की बिक्री का 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है.

Advertisement

डोमेस्टिक मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस के बीच महिंद्रा के एक्सपोर्ट में सितंबर में थोड़ी गिरावट आई. कंपनी ने सितंबर 2026 में 4,019 यूनिट का एक्सपोर्ट किया, जो सितंबर 2025 में दर्ज 4,320 यूनिट के मुकाबले 7 फीसदी कम है. हालांकि, छह महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अलग है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच महिंद्रा ने कुल 30,031 यूनिट का एक्सपोर्ट किया. पिछले साल इसी दौरान कंपनी का एक्सपोर्ट 20,303 यूनिट था. इस तरह 6 महीने में कंपनी का एक्सपोर्ट 48 फीसदी बढ़ा है.

TATA को चुनौती

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का लीडर टाटा मोटर्स है. लेकिन महिंद्रा की इस रफ्तार ने टाटा को कड़ी चुनौती दी है. बीते अगस्त में भी महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में टाटा को पछाड़ा था. धीमे-धीमे महिंद्रा भी अपना व्हीकल पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है. फिलहाल कंपनी चार इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है. इनमें XUV 3XO EV की कीमत ₹13.89 लाख से ₹14.96 लाख, BE 6 की कीमत ₹18.90 लाख से ₹26.90 लाख, XEV 9e की कीमत ₹21.90 लाख से ₹30.50 लाख और XEV 9S की कीमत ₹19.95 लाख से ₹29.45 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बारिश ने इस बार दिया बड़ा धोखा! 2001 के बाद चौथा सबसे कमजोर मॉनसून, महाराष्ट्र में 80% फसलें तबाह |
    क्या ईरान ने कराई इजरायलियों से भरी फ्लाइट में चाकूबाजी? नेतन्याहू ने दिया जवाब |
    NEET-PG के 258 अभ्यर्थी जीरो या माइनस नंबर से फेल, 2.66 लाख ने दी थी परीक्षा |
    फ्लाईदुबई विमान को क्रैश से बचाने वालों को वीरता का सम्मान, इजरायल का बड़ा ऐलान |
    SIR में नाम काटने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लगाई फटकार |
    रणबीर स्टारर 'रामायण' को लेकर क्या अपडेट आया सामने? देखें मूवी मसाला |
    स्कूटी पर युवक का शव देखकर लोग हैरान, पुलिस ने जताई नशे के ओवरडोज की आशंका, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज |
    तीन महीने बाद खुले रणथंभौर के दरवाजे, तिलक-माला से हुआ स्वागत... पहले दिन ही जंगल सफारी के लिए उमड़े पर्यटक |
    भारत का ये घर है दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास,170 कमरे और 500 एकड़ में फैला ये महल |
    कपूर, भजन, शंख और कलश... रोज सुनते हैं ये हिन्दी वर्ड, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं?
    Advertisement