TATA को चुनौती! ताबड़तोड़ बिकीं ये इलेक्ट्रिक कारें! इस ब्रांड ने बेच डाली 1 लाख गाड़ियां

महिंद्रा की गाड़ियों का हिसाब-किताब आया है और आंकड़े बता रहे हैं कि SUV के बाजार में कंपनी की पकड़ और मजबूत हुई है. सितंबर में जब कई कंपनियां बिक्री के आंकड़ों के साथ माथापच्ची कर रही थीं, महिंद्रा ने 64 हजार से ज्यादा SUV बेचकर सालाना बिक्री में 14 फीसदी की छलांग लगा दी. ऊपर से कुल वाहन बिक्री भी 15 फीसदी बढ़ी और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया.

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कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, महिंद्रा ने सितंबर में घरेलू बाजार में कुल 64,092 यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV बेचीं. पिछले साल सितंबर में कंपनी की SUV बिक्री 56,233 यूनिट रही थी. इस तरह सालाना आधार पर SUV बिक्री में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अगर एक्सपोर्ट को भी शामिल किया जाए तो सितंबर 2026 में महिंद्रा ने कुल 1,14,874 वाहन बेचे. यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है.



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महिंद्रा के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भी SUV बिक्री में अच्छी तेजी देखने को मिली है. इस 6 महीने में कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,58,142 यूटिलिटी व्हीकल बेचे, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान यह आंकड़ा 2,97,570 यूनिट था. यानी साल-दर-साल बिक्री में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी ग्रोथ

महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल कारोबार ने भी सितंबर में बेहतर प्रदर्शन किया. 2 टन से कम वजन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की घरेलू बिक्री सितंबर 2026 में 4,044 यूनिट रही. पिछले साल सितंबर में कंपनी ने इस कैटेगरी में 3,386 यूनिट बेची थीं. इस तरह बिक्री में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, 2 टन से 3.5 टन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 26,376 यूनिट हो गई. सितंबर 2025 में इस कैटेगरी में कंपनी की बिक्री 23,342 यूनिट रही थी.

थ्री-व्हीलर की बिक्री में 26% उछाल

महिंद्रा के थ्री-व्हीलर्स ने भी तगड़ी रफ्तार पकड़ी है. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर समेत कंपनी ने कुल 16,343 यूनिट वाहनों की बिक्री की है. जो पिछले साल सितंबर में बेचे गए 13,017 यूनिट के मुकाबले 26 फीसदी ज्यादा है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच थ्री-व्हीलर की बिक्री 82,058 यूनिट तक पहुंच गई है. पिछले साल इन्हीं 6 महीनों के दौरान कंपनी की थ्री-व्हीलर बिक्री में 53 फीसदी का इजाफा हुआ है.



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बेची 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें

महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के प्रेसिडेंट डॉ. वेलुसामी आर. ने सितंबर सेल्स पर कहा कि कंपनी की SUV बिक्री सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ी है, जबकि कुल वाहन बिक्री में 15 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी की बिक्री का 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है.

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डोमेस्टिक मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस के बीच महिंद्रा के एक्सपोर्ट में सितंबर में थोड़ी गिरावट आई. कंपनी ने सितंबर 2026 में 4,019 यूनिट का एक्सपोर्ट किया, जो सितंबर 2025 में दर्ज 4,320 यूनिट के मुकाबले 7 फीसदी कम है. हालांकि, छह महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी अलग है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच महिंद्रा ने कुल 30,031 यूनिट का एक्सपोर्ट किया. पिछले साल इसी दौरान कंपनी का एक्सपोर्ट 20,303 यूनिट था. इस तरह 6 महीने में कंपनी का एक्सपोर्ट 48 फीसदी बढ़ा है.

TATA को चुनौती

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का लीडर टाटा मोटर्स है. लेकिन महिंद्रा की इस रफ्तार ने टाटा को कड़ी चुनौती दी है. बीते अगस्त में भी महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में टाटा को पछाड़ा था. धीमे-धीमे महिंद्रा भी अपना व्हीकल पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है. फिलहाल कंपनी चार इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है. इनमें XUV 3XO EV की कीमत ₹13.89 लाख से ₹14.96 लाख, BE 6 की कीमत ₹18.90 लाख से ₹26.90 लाख, XEV 9e की कीमत ₹21.90 लाख से ₹30.50 लाख और XEV 9S की कीमत ₹19.95 लाख से ₹29.45 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है.

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