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Navpancham Rajyog 2026: शुक्र-राहु का महा-मिलन हुआ एक्टिव! 4 राशियां अक्टूबर तक रहेंगी मालामाल

Navpancham Rajyog 2026: 2 सितंबर 2026 को भौतिक सुख, सौंदर्य और समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हुआ है. इसके साथ ही कुंभ राशि में विराजमान राहु के साथ शुक्र का अत्यंत प्रभावशाली और शुभ 'नवपंचम योग' भी बन गया है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को इस दुर्लभ संयोग से फायदा होगा.

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शुक्र राहु युति (Photo: ITG)
शुक्र राहु युति (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: 2 सितंबर 2026 की दोपहर पर धन, वैभव, सौंदर्य और सुख-समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वराशि तुला में गोचर कर चुके हैं. तुला राशि में शुक्र के आने से कुंभ राशि में मौजूद राहु के साथ उनका अत्यंत शुभ और प्रभावशाली नवपंचम योग बन गया है.

ज्योतिष शास्त्र में राहु और शुक्र के बीच मित्रवत संबंध माना जाता है. शुक्र का स्वराशि में होना 'मालव्य योग' भी बनाता है, और जब इसके साथ राहु का नवपंचम संबंध जुड़ता है, तो यह कई राशियों के लिए अचानक धन लाभ, उन्नति और भाग्योदय के द्वार खोल देता है. अगले 1 महीने यानी अक्टूबर के शुरुआती दिनों तक मुख्य रूप से कुछ राशियों को इसका विशेष फायदा मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके पंचम भाव में हैं और राहु आपके भाग्य भाव (नवम भाव) में स्थित होकर यह योग बना रहे हैं.

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लाभ: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार, निवेश या किसी नए प्रोजेक्ट से अचानक अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

शिक्षा व संतान: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

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तुला राशि (Libra)
शुक्र आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके पंचम भाव (बुद्धि, संतान और लाभ) से नवपंचम संबंध बना रहे हैं.

लाभ: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आकर्षण बढ़ेगा. आत्मविश्वास मजबूत होगा.

करियर: कला, मीडिया, फैशन, ग्लैमर, डिजाइनिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को जबरदस्त सफलता मिलेगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी.

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र एकादश भाव (आय और लाभ) में गोचर कर रहे हैं और राहु तृतीय भाव में हैं.

लाभ: आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी और धन संचय करने में सफलता मिलेगी.

करियर: व्यापार में नए सौदे और साझेदारियां अत्यधिक लाभदायक साबित होंगी. नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे.

सामाजिक जीवन: समाज में मान-सम्मान और नेटवर्किंग बढ़ेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत फलदायी सिद्ध होने वाला है. राहु आपकी राशि में ही विराजमान हैं और शुक्र आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

लाभ: लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को मनचाही सफलता या प्रमोशन मिल सकता है. विदेश या दूर की यात्राओं से बड़ा धन लाभ होने के योग हैं.

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आर्थिक स्थिति: अचानक अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है.

सामान्य उपाय
शुक्र-राहु के इस शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए इस दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्तुओं का दान करें और ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का जप करें.

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