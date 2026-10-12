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Shardiye Navratri 2026: 2 बार गजकेसरी, 3 सर्वार्थसिद्धी योग, इस बार 4 राशियों के लिए लकी नवरात्र

इस बार शारदीय नवरात्र में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है. नवरात्र में 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक दो बार गजकेसरी और 3 बार सर्वार्थसिद्धि योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

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इस बार महाष्टमी और महानवमी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी. (Photo: ITG)
इस बार महाष्टमी और महानवमी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी. (Photo: ITG)

11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र रहेंगे. नौ दिन के इस महापर्व में एक दुर्लभ संयोग बनने वाला है. इस बार नवरात्र में दो बार गजकेसरी योग और तीन बार सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है. पहला गजकेसरी योग 11 अक्टूबर को बना था और दूसरा 19 अक्टूबर को बनेगा. इसके अलावा 14, 18 और 19 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा. महाष्टमी और महानवमी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी. यानी इस बार नवरात्र में पांच दिन बेहद खास रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों की मानें तो यह दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है.

मेष राशि
लंबित कार्यों में गति आएगी. करियर में ग्रोथ के नए अवसर आपको मिलेंगे. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने वाली है. इसके साथ ही अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है. सामाजिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ने की उम्मीद है. परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास मजबूत होगा. इससे आप अपने तय लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे. इस दौरान अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने और उपलब्ध अवसरों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

मिथुन राशि
नौकरी और कारोबार के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है . कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. पेशेवर मोर्चे पर बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें. सोच-समझकर बनाई गई योजनाएं आगे चलकर लाभ पहुंचा सकती हैं. इस दौरान अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना और काम के प्रति गंभीर रहना जरूरी रहेगा.

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सिंह राशि
नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. अपनी प्रतिभा और कार्यक्षमता के दम पर आप कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. ऐसे में अपनी क्षमताओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. सामने आने वाले अवसरों को पहचानकर उनका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें. मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों के करीब पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

तुला राशि
आर्थिक मामलों में राहत देने वाला समय है. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. वहीं, अविवाहित जातकों के विवाह की बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं. इस अवधि में करियर और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद की जा सकती है.

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