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Shani Nakshatra Gochar 2026: पितृपक्ष में शनि बदलेंगे चाल, 9 अक्टूबर से 4 राशियों में बनेगा धन योग

शनि देव 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में अपने स्वनक्षत्र उत्तराभाद्रपद में दोबारा प्रवेश करेंगे. यह स्थिति 8 फरवरी 2027 तक रहेगी. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ सकता है. खास तौर पर वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

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9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे. (Photo: ITG)
9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे. (Photo: ITG)

27 अक्टबूर को न्याय देव शनि नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र में शनि देव 8 फरवरी तक रहने वाले हैं. ज्योतिष में शनि देव को इस नक्षत्र का स्वामी बताया गया है. मान्यता है कि जैसे ही शनि देव स्वनक्षत्र में गोचर करेंगे, चार राशियों का अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा. इन राशियों को अगले चार महीने तक शनि देव शुभ फल देने वाले हैं. आइए जानते हैं कि शनि देव की इन राशियों पर कितनी कृपा होगी.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह बदलाव करियर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नई डील, नए संपर्क और विस्तार के मौके मिल सकते हैं. मेहनत के साथ व्यावहारिक फैसले लेना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के संकेत हैं. प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत का लाभ मिल सकता है. कारोबार में नई रणनीति बनाने का मौका मिलेगा. पुराने संपर्क भी काम आ सकते हैं. हालांकि बड़े निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन करियर और कारोबार में प्रगति के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव और मेहनत की सराहना हो सकती है. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर बन सकते हैं. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट और क्लाइंट मिलने की संभावना है. साझेदारी में काम करने वालों को भी फायदा मिल सकता है. किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें.

मकर राशि
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के लिए खास माना जा सकता है. नौकरी में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं. स्पष्ट शब्दों में कहें तो आपकी तरक्की हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और लंबे समय की मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है. कारोबारियों को नए अवसर मिलेंगे. व्यापार का धीरे-धीरे विस्तार और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है.

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