Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहन को न दें शनि-राहु से जुड़ी ये 5 चीजें, रिश्तों में बढ़ेगी कड़वाहट

इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. यह भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी रिश्ते का त्योहार है. इस इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है. साथ ही, इस दिन भाई सामर्थ्य के अनुसार अपनी लाडली बहन को तोहफा भी देता है. लेकिन कई बार लोग जाने-अनजाने में बहनों को ऐसे गिफ्ट दे बैठते हैं, जो रिश्ते की मिठास बढ़ाने के बजाए उसमें कड़वाहट घोलने का काम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर बहन को कौन से गिफ्ट नहीं देने चाहिए.

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बहन को कौन से गिफ्ट न दें?

ज्योतिषविदों का कहना है कि रक्षाबंधन पर बहन को शनि, राहु और केतु से संबंधित चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए. इनमें लोहे की वस्तुएं, शीशा और एल्युमिनियम से बनी चीजें शामिल हैं. यह सभी अशुद्ध धातुएं हैं. इसलिए रक्षाबंधन जैसे खास मौकों पर इन्हें बहन को देने से बचें. यह आपके रिश्ते को बेहतर बनाने के बजाए उसमें जहर भी घोल सकती हैं.

काले रंग की चीजों से परहेज

रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर बहन को काले रंग की चीजें बिल्कुल न दें. काले रंग के शोपीस, डेकॉर आइटम, कपड़े या रसोई आदि में इस्तेमाल होने कोई चीज न दें. शास्त्रों में इस रंग को नकारात्मकता और तमस का प्रतीक माना जाता है. इसलिए काले रंग के उपहार से परहेज करें.

बहन के लिए बेस्ट हैं ये गिफ्ट

रक्षाबंधन पर बहन को सोने या चांदी की वस्तु उपहार में दी जा सकती है. ज्योतिष में सोने का संबंध गुरु और चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. सोने-चांदी से निर्मित चीजें भाग्य को प्रबल बनाने का काम भी करती हैं. इसके अलावा, बहन को खिलते हुए रंगो के कपड़े भी दिए जा सकते हैं. कोई अच्छा इलेक्ट्रोनिक आइटम उसे गिफ्ट किया जा सकता है. अगर बहन पढ़ाई कर रही है तो आप उसे करियर में हेल्प करने वाली कुछ किताबें, कोर्स आदि भी गिफ्ट कर सकते हैं.

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