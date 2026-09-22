scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitra Paksha 2026: त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? जानें यह कब और क्यों किया जाता है

Pitra Paksha 2026: पितृपक्ष में पितरों की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है. इसी क्रम में त्रिपिंडी श्राद्ध का भी विशेष उल्लेख मिलता है. इसमें पिता, पितामह और प्रपितामह के निमित्त तीन पिंड अर्पित किए जाते हैं.

Advertisement
X
इस साल पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहने वाला है. (Photo: ITG)
इस साल पितृपक्ष 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहने वाला है. (Photo: ITG)

Pitra Paksha 2026: 26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है. पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है. लेकिन क्या आपने कभी त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में सुना है. त्रिपिंडी श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह यानी तीन पीढ़ियों के पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है. इसे पितरों के पितृ दोष से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. गृह क्लेश, काम में अड़चन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिहाज से भी त्रिपिंडी श्राद्धकर्म का विशेष महत्व बताया गया है.

त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है?
शास्त्रीय मान्यताओं में पितृ दोष या  पितरों की नाराजगी को परिवार में आने वाली कई परेशानियों से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि जब घर में हर वक्त बेवजह क्लेश रहे या बने बनाए काम बिगड़ने लगे तो पितृ दोष इसका कारण हो सकता है. आर्थिक मोर्चे पर संकट और लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को भी कई बार इससे जोड़ा जाता है. कहते हैं कि जब हमारी तीन पीढ़ी के पितृ नाराज हों तो अक्सर लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं. इसलिए इन समस्याओं से निजात के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध श्राद्ध किया जाता है.

तीन पीढ़ियों के लिए होता है पिंडदान
त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन पिंड तैयार करके तीन पीढ़ियों के पितरों को अर्पित किए जाते हैं. इसमें पिता, पितामह और प्रपितामह के नाम और गोत्र का स्मरण किया जाता है. फिर चावल, दूध, पंचमेवा, दही, काले तिल और कुश आदि सामग्री का इस्तेमाल कर पिंड बनाया जाता है. चावल को दूध में पकाकर भी पिंड तैयार किए जा सकते हैं. इसके बाद तीन वेदियां स्थापित कर उन पर पत्ते रखे जाते हैं और पिंड अर्पित किए जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

garud puran
क्या महिलाएं कर सकती हैं पिंडदान? जानें गरुड़ पुराण का रहस्य
Pitra Paksha 2026
कब है पहला श्राद्ध? जानें पितृपक्ष का पूरा कैलेंडर और जरूरी नियम
pitra paksha 2026 rashifal
पितृ पक्ष पर बनेगा 'लक्ष्मी नारायण राजयोग', 4 राशियां पाएंगी लाभ!
पितृपक्ष में नहीं खरीदते झाड़ू, नमक और सरसों का तेल?
Pitru Paksha 2026
कब से शुरू होंगे पितृ पक्ष? नोट करें श्राद्ध की सभी तिथियां
Advertisement

पिंड अर्पित करने की विधि
पिंडदान करते समय अंगूठे और तर्जनी के बीच के स्थान से पिंड अर्पित करने की बात कही गई है. हथेली के इस स्थान का पितृ स्थान कहा जाता है. पिता, पितामह और प्रपितामह के नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए तीनों पिंड अलग-अलग वेदियों पर रखे जाते हैं. विधि पूरी होने के बाद तीनों पिंडों को एकत्र किया जाता है. इसके बाद इन्हें गाय को खिलाने की बात बताई गई है. इस प्रक्रिया के जरिए तीन पीढ़ियों के पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitra Paksha 2026: त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? जानें यह कब और क्यों किया जाता है |
    How to Organize Small Kitchen: छोटी रसोई में दाल-मसाले के डिब्बे रखने की जगह नहीं? ये 5 ट्रिक्स आएंगी काम, किचन दिखेगा बड़ा और साफ |
    रणथंभौर में सड़क पर सोया टाइगर, पीछे लगीं 30 सफारी जीप.. हो गया 'टाइगर ट्रेफिक जॉम' |
    'कर्नाटक कर्मभूमि, भारत मेरी धर्मभूमि', दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर बोले अनंत नाग |
    सिद्धार्थनगर: शादी के 24 घंटे बाद नवदंपति की मौत, फंदे पर लटकता मिला दूल्हा, बिस्तर पर पड़ी थी दुल्हन की लाश |
    UDAN का बदला प्लान, अब राज्य बताएंगे कहां चाहिए एयरपोर्ट, जानें क्या है स्कीम |
    Iran on Hormuz: सिर्फ 7 दिन में खोल देंगे होर्मुज... ईरान का अमेरिका से वादा, लेकिन ये एक शर्त |
    बिहार: गोद में उठाते, गाल छूते, बाथरूम तक पीछा करते, नवादा में हेडमास्टर की घिनौनी हरकत |
    नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर घमासान |
    लिफ्ट के दरवाज़े खुलते रहे, शख्स करता रहा ऐसी हरकत... CCTV वायरल
    Advertisement