सिद्धार्थनगर: शादी के 24 घंटे बाद नवदंपति की मौत, फंदे पर लटकता मिला दूल्हा, बिस्तर पर पड़ी थी दुल्हन की लाश

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मंगलवार सुबह नव दंपति देशराज चौहान और अनीता चौहान के शव उनके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए. 21 वर्षीय देशराज का शव छत की कुंडी से साड़ी के फंदे पर लटकता मिला, जबकि अनीता कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी. इस घटना से शादी वाले घर में मातम पसर गया. परिजनों की सूचना पर पहुंची बांसी कोतवाली पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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प्रेम-प्रसंग के बाद मंदिर में हुआ था विवाह

बांसी कोतवाली क्षेत्र स्थित जनियाजोत गांव निवासी देशराज चौहान और जोगिया क्षेत्र की अनीता चौहान के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग था. दोनों परिवारों ने सहमति जताते हुए 3 महीने पहले शादी तय की थी. मुंबई से देशराज के लौटने पर अनीता उसके घर आ गई थी. इसके बाद सोमवार को दोनों परिवारों की आपसी सहमति से बांसी स्थित टेकधर मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया था.

सुबह दरवाजा धकेलते ही सामने आया खौफनाक नजारा

शादी के बाद रिश्तेदार खाना खाकर छत पर सोने चले गए थे. मंगलवार सुबह जब देशराज की मौसी मीनाक्षी दोनों को उठाने कमरे के पास पहुंचीं, तो कोई आवाज नहीं आई. दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, उसे हल्का सा धक्का देने पर वह खुल गया. अंदर देशराज फंदे से लटक रहा था और अनिता बिस्तर पर मृत पड़ी थी.

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दरवाजे की कुंडी और बीमारी पर उठे सवाल

दुल्हन की बहन अनीता ने बताया कि कमरे में अंदर से कोई कुंडी नहीं थी. दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई थी और कोई विवाद नहीं था. देशराज ने शादी से पहले खुद को टाइफाइड होने की बात कही थी, लेकिन इलाज कराने से मना कर दिया था. परिजनों को समझ नहीं आ रहा कि यह हादसा कैसे हुआ.

पुलिस का बयान

बांसी क्षेत्राधिकारी (CO) शुबेन्दु सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका मुआयना किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. परिजनों से पूछताछ में मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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