रणथंभौर में सड़क पर सोया टाइगर, पीछे लगीं 30 सफारी जीप.. हो गया 'टाइगर ट्रेफिक जॉम'

राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क अपने टाइगर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को टाइगर दिख जाए तो यह अपने आप में खास अनुभव होता है. लेकिन हाल ही में एक विदेशी पर्यटक ने रणथंभौर में ऐसा नजारा देखा, जिसे देखकर उसे 'ट्रैफिक जाम' याद आ गया. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां रास्ता किसी गाड़ी ने नहीं, बल्कि एक टाइगर ने रोक रखा था.

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इंस्टाग्राम पर एलेना नाम की महिला ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक टाइगर सड़क के बीचों-बीच आराम से लेटा नजर आ रहा है. उसके आसपास कई सफारी जीपें खड़ी हैं और पर्यटक उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं.

सड़क पर आराम करता रहा टाइगर

वीडियो में टाइगर काफी देर तक सड़क पर लेटा दिखाई देता है. आसपास सफारी जीपों की मौजूदगी के बावजूद वह बिल्कुल शांत नजर आता है. पर्यटक दूर से उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाते रहे.

कुछ देर बाद टाइगर उठता है, अंगड़ाई लेता है और धीरे-धीरे जंगल की ओर चला जाता है. उसके जाने के बाद सफारी जीपें भी आगे बढ़ती हैं.

एलेना ने अपने वीडियो के कैप्शन में इस नजारे को 'टाइगर वाला ट्रैफिक जाम' बताया. उन्होंने कहा कि रणथंभौर में यह उनका तीसरा टाइगर था.

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चार सफारी में दिखे तीन टाइगर

एलेना के मुताबिक, उन्होंने रणथंभौर में चार सफारी कीं और इस दौरान तीन टाइगर देखे. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि जंगल सफारी में किसी वन्यजीव के दिखाई देने की कोई गारंटी नहीं होती.

उन्होंने इस टाइगर को सबसे खास अनुभव बताया, क्योंकि वह सड़क पर सफारी वाहनों के काफी करीब आराम कर रहा था.

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करीब 30 सफारी जीपें हो गईं जमा

एलेना ने अपने पोस्ट में बताया कि टाइगर को देखने के लिए करीब 30 सफारी जीपें वहां जमा हो गई थीं. पर्यटक टाइगर की तस्वीरें लेने के साथ उसके दोबारा जंगल में जाने का इंतजार कर रहे थे.

सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने टाइगर के इतने करीब सफारी वाहनों के पहुंचने पर हैरानी जताई, जबकि कई लोगों ने इस नजारे को रणथंभौर का अनोखा अनुभव बताया.

रणथंभौर में टाइगर दिखना क्यों खास?

रणथंभौर राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां टाइगर को उनके प्राकृतिक माहौल में देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

जंगल सफारी में वन्यजीवों का व्यवहार पहले से तय नहीं होता. कभी टाइगर जंगल में छिपा रहता है, कभी पानी के पास दिखाई देता है और कभी सड़क पर ही कुछ देर आराम करने लगता है. यही अनिश्चितता जंगल सफारी के अनुभव को अलग बनाती है.

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इस वीडियो में भी टाइगर ने कुछ देर के लिए सफारी का रास्ता रोक दिया, लेकिन अंत में खुद उठा और जंगल की ओर चला गया.

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