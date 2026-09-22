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How to Organize Small Kitchen: छोटी रसोई में दाल-मसाले के डिब्बे रखने की जगह नहीं? ये 5 ट्रिक्स आएंगी काम, किचन दिखेगा बड़ा और साफ

रसोई में दाल और मसालों के डिब्बे अक्सर फैले हुए नजर आते हैं, जो दिखने में भी खराब लगते हैं. इसकी वजह से जरूरत के समय सही समान भी नहीं मिल जाता है. ऐसे में आप इन कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से रसोई में डिब्बों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिनसे आपका काम चुटकियों में आसान हो जाएगा.

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दाल और मसाले अलग-अलग रखने चाहिए. (PHOTO:AI)
दाल और मसाले अलग-अलग रखने चाहिए. (PHOTO:AI)

How to Organize container in Small kitchen: घर का सबसे जरूरी हिस्सा रसोई होती है, जहां पर सभी लोग टेस्टी खाना बनाते हैं. रसोई में खाना बनाया जाता है और यही पर सबसे ज्यादा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है. रसोई में बर्तनों के अलावा सबसे ज्यादा डिब्बे इधर-उधर नजर आते हैं, जिनका सबसे कुकिंग के दौरान इस्तेमाल होता है, मगर कई बार कम जगह की वजह से मसाले, दाल और चाय-चीनी चायपत्ती के डिब्बे मिलते नहीं है, क्योंकि हम इनको इधर-उधर रखने के बाद भूल जाते हैं. 

अगर आपका किचन भी छोटा है तो आप डिब्बों को रखने के लिए कुछ आसान ट्रिक्स अपना सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगी. इन ट्रिक्स की मदद से आप रसोई के सभी बर्तनों को सही जगह पर रख सकते हैं और इससे रसोई बिल्कुल फैली हुई भी दिखाई नहीं देगी. 

रोज इस्तेमाल होने वाले डिब्बे अलग रखें

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सबसे जरूरी है कि रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले डिब्बों को अलग रखा जाए. नमक, चीनी, चायपत्ती, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर. इन सभी डिब्बों को एक ही जगह पर रखें. इसके लिए किचन स्लैब के किसी कोने में छोटा सा स्टैंड या ट्रे भी रख सकते हैं. इससे खाना बनाते समय बार-बार डिब्बे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दाल और अनाज के डिब्बों को बनाएं व्यवस्थित

रसोई में सबसे ज्यादा जगह दाल, चावल, आटा और दूसरे अनाज के डिब्बे घेरते हैं. इसलिए इन्हें अलग-अलग जगह रखने के बजाय एक ही कैबिनेट में साइज के हिसाब से रखें. बड़े डिब्बों को पीछे और छोटे डिब्बों को आगे रखने से सभी चीजें आसानी से नजर आएंगी. जितना हो ट्राई करें कि एक जैसे डिब्बों का इस्तेमाल करें, इससे जगह भी कम लगेगी.

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कैबिनेट के अंदर लगाएं छोटा रैक

अगर किचन में जगह कम है तो कैबिनेट के अंदर एक छोटा रैक लगाया जा सकता है. इससे एक ही शेल्फ पर दो लेयर में डिब्बे रखे जा सकते हैं. ऊपर वाली जगह में छोटे मसालों के डिब्बे और नीचे बड़े डिब्बे रख सकते हैं. इस तरह बिना एक्स्ट्रा कैबिनेट बनवाए ही स्टोरेज स्पेस बढ़ाया जा सकता है.

ढक्कन वाले डिब्बों को सही तरीके से रखें

कई बार डिब्बे तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उनका ढक्कन नहीं मिलता. इससे किचन में बेवजह सामान फैला रहता है. इसके लिए सभी डिब्बों के ढक्कन एक अलग बॉक्स या बास्केट में रखें. अगर डिब्बे एक-दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं तो खाली डिब्बों को आकार के हिसाब से एक के अंदर एक भी रख सकते हैं.

दीवार की जगह का करें इस्तेमाल

छोटे किचन में सिर्फ स्लैब और कैबिनेट नहीं बल्कि दीवारों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दीवारों पर  छोटी शेल्फ, हुक या स्टोरेज रैक लगा दीजिए और फिर उसमें भी आप काली-मिर्च और लोंग के डिब्बे रख सकते हैं. चाय, कॉफी, चीनी या रोज इस्तेमाल होने वाले मसालों के डिब्बे यहां आसानी से रखे जा सकते हैं. इससे स्लैब पर सामान कम दिखाई देगा.

लेबल लगाकर रखें डिब्बे

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आजकल किचन में लोग एक साइज और डिजाइन के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं, मगर इससे सामान की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में डिब्बों पर छोटे लेबल लगाकर रख सकते है, जिससे वो सुंदर भी दिखेंगे और इससे सामान निकालने में भी परेशानी नहीं होगी.  

किचन को साफ दिखाने के लिए अपनाएं ये छोटी आदत

डिब्बों को व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खाना बनाते समय डिब्बों को वापस उनकी जगह पर ही सेट कर दें. इसके अलावा जिस डिब्बे का इस्तेमाल रोज होता है, उसे ऐसी जगह रखें जहां हाथ आसानी से पहुंच सके और कम इस्तेमाल होने वाली चीजों को ऊपर या पीछे रखा जा सकता है. इससे छोटा किचन भी ज्यादा व्यवस्थित और साफ दिखाई देगा. 

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