बिहार: गोद में उठाते, गाल छूते, बाथरूम तक पीछा करते, नवादा में हेडमास्टर की घिनौनी हरकत

बिहार के नवादा में एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्राओं के साथ छेड़खानी और गलत तरीके से छूने के आरोप के बाद हंगामा मच गया. मामला नवादा सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आनंदपुरा का है. स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं ने 52 साल के प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्राओं की शिकायत सामने आने के बाद स्कूल परिसर में स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों की भीड़ जुट गई. मामले को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया. स्थिति बिगड़ने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद नगर थाना और डायल-112 की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

और पढ़ें

छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है. छात्राओं के मुताबिक प्रधानाध्यापक उन्हें गोद में उठा लेते थे और गाल छूते थे. छात्राओं ने आरोप लगाया कि जब वे बाथरूम जाती थीं तो प्रधानाध्यापक उनके पीछे-पीछे आते थे. उनका आरोप है कि प्रधानाध्यापक बाथरूम की तरफ आकर ताक-झांक भी करते थे. छात्राओं की ओर से लगाए गए इन आरोपों के सामने आने के बाद स्कूल में मौजूद लोगों में नाराजगी फैल गई. स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया और मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी.

शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद छात्राओं की शिकायत के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि शिकायत में प्रधानाध्यापक पर छात्राओं के साथ छेड़खानी और गलत नीयत से छूने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में POCSO एक्ट की गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक महेश प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रधानाध्यापक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Advertisement

नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि छात्राओं की शिकायत के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि शिकायत में छात्राओं के साथ छेड़खानी और गलत नीयत से छूने के आरोप लगाए गए हैं. थानाध्यक्ष के मुताबिक मामले में POCSO एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

शिकायत के बाद कार्रवाई, आरोपी न्यायिक हिरासत में

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, छात्राओं की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले के आरोपों की जांच कर रही है. यह मामला ऐसे समय सामने आया जब छात्राओं ने खुद प्रधानाध्यापक के व्यवहार को लेकर शिकायत की. शिकायत में लगाए गए आरोपों के बाद स्कूल परिसर में हंगामा हुआ और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर की जाएगी.



---- समाप्त ----