scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Iran on Hormuz: सिर्फ 7 दिन में खोल देंगे होर्मुज... ईरान का अमेरिका से वादा, लेकिन ये एक शर्त

Hormuz Strait को लेकर ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वो महज सात दिनों में फिर से दुनिया की तेल जरूरत को पूरा करने में अहम रोल निभाने वाले इस रास्ते को खोल सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होगी.

Advertisement
X
होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने रखी एक शर्त. (Photo: ITG)
होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने रखी एक शर्त. (Photo: ITG)

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध (US-Iran War) से गहराई मिडिल ईस्ट टेंशन का असर दुनिया ने देखा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से खासतौर पर क्रूड आयात पर निर्भर देशों में मुसीबत बढ़ी और जनका पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से लेकर महंगाई के कई अटैक हुए. इन सब ग्लोबल टेंशन का केंद्र बना है होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait), जो दुनिया की कुल तेल जरूरत का करीब 20% पूरा करने में अहम रोल निभाता है. 

अब होर्मुज स्ट्रेट फिर से ओपन हो सकता है, वो भी महज सात दिनों में और इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है. ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने उसकी ये शर्त मानी तो फिर Hormuz Tension खत्म हो सकता है. 

होर्मुज में हमलों के बीच बड़ी खबर
ईरान की सैन्य केंद्रीय कमान के मुताबिक, उसे बताया गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के समर्थन से सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. लेकिन, एक वरिष्ठ ईरान अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की एक शर्त पूरी कर देता है, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है. खास बात ये है कि ये बयान ऐसे समय में आया है, जबकि इस स्ट्रेटिजिक ऑयल रूट से माल ढुलाई में भारी गिरावट आई है और हाल ही में स्ट्रेट पार करते समय दो जहाजों पर हमले होने की सूचना मिली है.

सम्बंधित ख़बरें

Iran America tension
ईरान के पेट्रोल पंपों पर क्यों लगी लंबी-लंबी कतारें, देखें दुनिया आजतक
हॉर्मुज संकट के बीच सोहर पोर्ट बना नया गेटवे. (Photo-Representational)
भारत ने खोज लिया होर्मुज का रिप्लेसमेंट? ये पोर्ट बनेगा गल्फ गेटवे
US Navy conducts night flight operations in Arabian Sea
ईरान में जंग के बीच क्या न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे ट्रंप-पेजेश्कियान?
Donald Trump
ईरान युद्ध पर ट्रंप को अपनों से झटका! मिड-टर्म से पहले रिपब्लिकन्स में बढ़ी बेचैनी
Iran strengthning missile system
मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, US को चेताया
Advertisement

होर्मुज में जारी टेंशन के चलते तेल के जहाजों की आवाजाही पर बुरे असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को मालवाहक जहाजों की आवाजाही सोमवार को ही एक दिन पहले के 10 से घटकर दो रह गई, जो दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्गों में से एक पर बढ़ते दबाव के जारी रहने की ओर इशारा करता है. 

होर्मुज में हमलों के बीच बड़ी खबर
ईरान की सैन्य केंद्रीय कमान के मुताबिक, उसे बताया गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के समर्थन से सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. लेकिन, एक वरिष्ठ ईरान अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि अगर अमेरिका ईरान की एक शर्त पूरी कर देता है, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है. खास बात ये है कि ये बयान ऐसे समय में आया है, जबकि इस स्ट्रेटिजिक ऑयल रूट से माल ढुलाई में भारी गिरावट आई है और हाल ही में स्ट्रेट पार करते समय दो जहाजों पर हमले होने की सूचना मिली है.

होर्मुज में जारी टेंशन के चलते तेल के जहाजों की आवाजाही पर बुरे असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को मालवाहक जहाजों की आवाजाही सोमवार को ही एक दिन पहले के 10 से घटकर दो रह गई, जो दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा मार्गों में से एक पर बढ़ते दबाव के जारी रहने की ओर इशारा करता है. 

Advertisement

ईरान ने क्या रखी है शर्त? 
रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी हटा देता है, तो वह 7 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल देगा. उन्होंने बताया है कि, 'तेहरान चाहता है वाशिंगटन आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट करे कि वह राजनयिक समाधान चाहता है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समयसीमा पर सहमति भी बनाए.'

ट्रंप से नहीं मिलेंगे पेजेश्कियन!
ईरानी सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका के साथ कूटनीति को फिर से शुरू करने का पूरा अधिकार है. उन्होंन बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जो मंगलवार सुबह तेहरान से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए, UN हेडक्वार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे.

अधिकारी ने आगे कहा कि वाशिंगटन के साथ शत्रुता खत्म करने से जुड़े समझौते की डिटेल पर न्यूयॉर्क में मध्यस्थों के जरिए चर्चा की जा सकती है. हालांकि, तेहरान का प्रस्ताव 16 सितंबर को ही अमेरिका को सौंप दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस मामले में ठोस कदम उठाता है, तो तेहरान स्वागत करेगा.

Advertisement

रोजाना 125 से 2 जहाजों तक आवाजाही
बीते 28 फरवरी को पहली बार अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू की थी. जहाजों की होर्मुज में आवाजाही के आंकड़ों पर नजर डालें, तो US-Iran War की शुरुआत से पहले होर्मुज स्ट्रेट से आम तौर पर प्रतिदिन लगभग 125 बड़े कमर्शियल जहाज गुजरते थे, जिनमें टैंकर, गैस वाहक, बल्कर और कंटेनर शिप शामिल थे. ये  दुनिया की दैनिक कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा थे. वहीं अब इन जहाजों की संख्या सिर्फ 2 रह गई है. 

ईरान ने ये चेतावनी भी दी 
एक ओर जहां ईरान ने होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने एक शर्त रखी है, तो वहीं बीते रविवार को ईरान की सैन्य केंद्रीय कमान ने कहा था कि उसे सूचना मिली है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के समर्थन से सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से तेहरान बिना किसी लिमिट और विचार के जवाबी कार्रवाई करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार: गोद में उठाते, गाल छूते, बाथरूम तक पीछा करते, नवादा में हेडमास्टर की घिनौनी हरकत |
    नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर घमासान |
    लिफ्ट के दरवाज़े खुलते रहे, शख्स करता रहा ऐसी हरकत... CCTV वायरल |
    IND vs JPN T20I: जापान ने छुड़ाए पसीने तो श्रेयस अय्यर ने बताई वजह, बोले- बहुत मुश्किल विकेट था |
    बिना बाइक-स्कूटी के भी बन सकते हैं डिलीवरी पार्टनर? बस करना होगा ये काम |
    चंद्रशेखर से मुसलमानों का क्यों हो रहा मोहभंग, एक-एक कर साथ छोड़ रहे मुस्लिम नेता |
    भोपाल: गरबा को लेकर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर बवाल, कांग्रेस MLA आरिफ मसूद बोले- 'सुधर जाओ' |
    होमगार्ड भर्ती दौड़ में मौत, गले में बोतल कैसे फंसी? पुलिस जांच में जुटी |
    पटियाला NSNIS में साइकिलिंग कोच पर POCSO एक्ट के तहत FIR, नाबालिग खिलाड़ी से रेप का आरोप |
    870 किलो बारूद, सुसाइड जैकेट, IED... PAK में युद्ध जैसी तैयारी कर आए थे हमलावर
    Advertisement