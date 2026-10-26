Major planetary transits : नवंबर में 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! धन लाभ के योग

Major planetary transits : नवंबर 2026 कुछ राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से अहम साबित हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से लेकर प्रमोशन और बेहतर अवसरों की तलाश तक, कई मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस महीने बुध और शुक्र की चाल में बदलाव के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण रहेगा. मंगल और गुरु की स्थिति को भी ऊर्जा, आत्मविश्वास और कामकाज से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं नवंबर में किन 5 राशियों के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना रह सकती है. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसरों पर नजर रखनी चाहिए. कारोबारियों को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर बनाने और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका मजबूत करने पर ध्यान दें. प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अपने प्रदर्शन, काम की गुणवत्ता पर फोकस करना चाहिए.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर करियर में बदलाव की संभावनाएं लेकर आ सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू या नए अवसरों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. मौजूदा नौकरी में भी अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है.

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मकर राशि

मकर राशि के जातकों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है. ऑफिस में आपके काम और जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके की सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोग भविष्य में तरक्की के लिए नई रणनीति बना सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए करियर में नए रास्ते खुलने की संभावना रह सकती है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार अवसर तलाशने चाहिए.

नवंबर में कौन-कौन से ग्रह योग और गोचर रहेंगे महत्वपूर्ण?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, नवंबर में बुध और शुक्र की चाल में बदलाव तथा सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बुध को बुद्धि, संवाद और कारोबार से, जबकि शुक्र को सुख-सुविधा, रचनात्मकता और आर्थिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है. सूर्य का राशि परिवर्तन आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है. इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ज्योतिषीय मान्यताओं में करियर से जुड़े फैसलों, पेशेवर संबंधों और नई योजनाओं को महत्व दिया जाता है.

हालांकि, किसी भी राशि के लिए प्रमोशन, नौकरी या आर्थिक लाभ की गारंटी नहीं दी जा सकती. व्यक्तिगत परिणाम जन्मकुंडली और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकते हैं.

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