Money Plant Vastu: मनी प्लांट घर में कहां नहीं लगाना चाहिए? जानें सही दिशा और जरूरी नियम

Money Plant: मनी प्लांट को घर की सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है. इसकी हरी पत्तियां घर को सुंदर बनाती हैं, कम देखभाल में भी यह पौधा आसानी से बढ़ता है. वास्तु शास्त्र में भी मनी प्लांट को धन, तरक्की और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार पौधे को सही दिशा और जगह पर रखना जरूरी माना जाता है. आइए जानते हैं कि मनी प्लांट कहां नहीं लगाना चाहिए, इसकी देखभाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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1. उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से बचें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने से बचना चाहिए. इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में मनी प्लांट रखने से वास्तु संतुलन प्रभावित हो सकता है. हालांकि, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

2. तेज धूप में न रखें

मनी प्लांट को ऐसी जगह रखने से बचें, जहां दिनभर सीधी और तेज धूप पड़ती हो. इससे इसकी पत्तियां पीली या झुलसी हुई दिख सकती हैं. पौधे को ऐसी जगह रखना बेहतर होता है, जहां पर्याप्त लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी मिले. सही रोशनी और जरूरत के अनुसार पानी देने से पौधा स्वस्थ रह सकता है.

3. बेल को जमीन पर न फैलने दें

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट की बेल का ऊपर की ओर बढ़ना तरक्की का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसकी बेल को जमीन पर फैलने देने के बजाय किसी स्टैंड, जाली या सहारे की मदद से ऊपर चढ़ाया जा सकता है. इससे पौधा व्यवस्थित भी दिखता है. उसकी देखभाल करना भी आसान होता है.

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4. बेड के बिल्कुल पास न रखें

कुछ वास्तु मान्यताओं में मनी प्लांट को सोने की जगह के बिल्कुल पास रखने से बचने की सलाह दी जाती है. अगर आप इसे बेडरूम में रखना चाहते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को पर्याप्त रोशनी मिले, वह आने-जाने में परेशानी न पैदा करे. पौधे को बेड के पास रखने से नुकसान होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

5. सूखी पत्तियों और खराब गमले पर दें ध्यान

मनी प्लांट की पत्तियां सूखने या पीली पड़ने लगें, तो उनकी वजह जानना जरूरी है. जरूरत से ज्यादा पानी, कम रोशनी या पानी की निकासी ठीक न होने से भी ऐसा हो सकता है. सूखी पत्तियों को हटा दें और अगर गमला टूटा हुआ है या उसमें पानी जमा रहता है, तो उसे बदल दें. गमले में पानी निकलने के लिए छेद होना चाहिए.

मनी प्लांट लगाने की सही दिशा क्या है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण को अच्छा माना जाता है. इसे शुक्र ग्रह और सुख-समृद्धि से जोड़ने की मान्यता है. इसलिए कई लोग इस दिशा में मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं. ध्यान रखें कि दिशा से धन बढ़ने या आर्थिक स्थिति बदलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. पौधे को ऐसी जगह रखना ज्यादा जरूरी है, जहां उसे सही रोशनी, पानी और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके.

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