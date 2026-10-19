Kal Ka Rashifal 20 October 2026: दशहरे पर तुला राशि को धन लाभ, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन उत्साह बढ़ाने वाला रह सकता है. कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिलने से खुशी महसूस करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों का साथ मिल सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को पहचान मिलने की संभावना है. आर्थिक और व्यापारिक मामलों में तेजी आ सकती है. आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. पैतृक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें.

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शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. रावण दहन को अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में देखें और दूसरों के साथ सहयोग बढ़ाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन सकारात्मक रह सकता है. भाग्य का साथ मिलने से कामकाज के कई मामलों में मजबूती आएगी. पेशेवर जीवन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने का अवसर मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है. बातचीत और संपर्कों के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है. मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है.

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शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. रावण दहन के संदेश को अपनाएं और साहस के साथ अपने जरूरी काम आगे बढ़ाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को दशहरे पर अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. कार्यक्षेत्र में विश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी और समझदारी से काम लें. परिवार के सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. किसी बातचीत या महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें. मित्रों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने से परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत से प्रेरणा लें और अनजान लोगों से सतर्क रहें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन साझेदारी और सहयोग के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कामकाज में दूसरों का साथ मिलने से कई मामले आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं. उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए. हालांकि, लेनदेन और कारोबारी फैसलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. निजी जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है. विनम्रता और विवेक से काम लेने पर परिस्थितियों का बेहतर लाभ उठा सकेंगे. दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. रावण दहन के प्रतीकात्मक संदेश को याद रखते हुए सहयोग और आपसी तालमेल की भावना बढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को दशहरे पर कामकाज में धैर्य बनाए रखना होगा. पेशेवर मामलों में जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. उधार देने और लेने से बचना बेहतर रहेगा. किसी समझौते या अनुबंध से जुड़े नियमों का पालन करें. आय और खर्च दोनों बढ़े हुए रह सकते हैं, इसलिए आर्थिक योजना पर ध्यान देना जरूरी है. कामकाज में नियमितता बनाए रखें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लंबित न छोड़ें. मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन फैसलों में स्पष्टता रखना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. रावण दहन से मिलने वाले संदेश को अपनाएं और किसी भी मामले में तर्क व विवेक से काम लें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन कामकाज के लिहाज से उत्साहजनक रह सकता है. व्यापार में रचनात्मक सोच और समझदारी से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. महत्वपूर्ण काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है. मित्रों और सहयोगियों का समर्थन मिलने से योजनाओं को गति मिलेगी. आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है. समय का सही प्रबंधन करने से बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे. निजी संबंधों में भी सुधार के संकेत हैं. अनुशासन के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने कामकाज में अनुशासन बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन परिवार और निजी संबंधों पर ध्यान देने का अवसर लेकर आ सकता है. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपसी समझ बेहतर हो सकती है. किसी निजी यात्रा की योजना भी बन सकती है. पैतृक मामलों में परिवार के बड़े लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है. आय में वृद्धि की संभावना है. प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े कामों में सतर्कता बनाए रखें. किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनों के साथ बातचीत हो सकती है. सभी के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. रावण दहन के संदेश से प्रेरणा लें और छोटी सोच से बचते हुए सभी के प्रति सम्मान बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है. अपने प्रयासों और साहस से कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. व्यापारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है. उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी प्रगति हो सकती है. अधिकारियों का सहयोग मिलने और पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, जो भविष्य की योजनाओं में उपयोगी रहेंगी. भाई-बहनों और करीबियों के साथ संबंध बेहतर बनाने पर ध्यान दें. कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत से प्रेरणा लें और अपने व्यवहार में सहयोग की भावना बनाए रखें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन पारिवारिक सुख और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रह सकता है. घर के सदस्यों के बीच विश्वास मजबूत होगा. जरूरी मामलों में अपनी राय सही समय पर रखें और बेकार की बहस से दूर रहें. परिवार के लोगों की सलाह और सहयोग से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर ध्यान देना भी जरूरी होगा. दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने से सक्रियता बनी रहेगी. अपनों के साथ खुशियां बांटने का मौका मिल सकता है. आत्मविश्वास और साहस के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. परिवार के सदस्यों और बड़ों के प्रति आदरभाव रखें तथा आपसी सहयोग को महत्व दें.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन रचनात्मकता और कामकाज में प्रगति के संकेत दे सकता है. आपका व्यक्तित्व और व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है. लोगों को साथ लेकर चलने से योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े मामलों में मजबूती आ सकती है. भूमि और भवन से जुड़े कामों में प्रगति की संभावना है. साझेदारी में भी सफलता मिल सकती है. नई सोच और कौशल के दम पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. महत्वपूर्ण कामों में तेजी आने से पद-प्रतिष्ठा और साख मजबूत हो सकती है.

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शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: मटमैला

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. अपने कामकाज और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को दशहरे पर आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखनी होगी. खर्च और निवेश बढ़े हुए रह सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर होगा. किसी भी लेनदेन में जल्दबाजी न करें और उधार लेने-देने से बचें. कामकाज में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सूझबूझ से आगे बढ़ने पर परिस्थितियों को संभालना आसान होगा. घर में आपसी तालमेल बना रह सकता है. दान-पुण्य और धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. विदेशी मामलों से जुड़े कामों में गति आ सकती है. नियमों का पालन करते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाएं.

शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: गेहूंआ

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. जरूरतमंदों की मदद करें, दान-पुण्य में रुचि रखें और दिखावे से बचें.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए दशहरे का दिन आर्थिक और पेशेवर मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है. विस्तार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. कोई अच्छी सूचना मिलने से उत्साह बढ़ सकता है. जरूरी कामों को पूरा करने में तेजी दिखाएंगे और लाभ की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं. परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. किसी नए प्रस्ताव पर विचार करते समय समझदारी और दूरदर्शिता बनाए रखें. आपसी समन्वय से काम करना फायदेमंद रहेगा.

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शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग: सनराइज

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय का उत्सव मनाएं. अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और जरूरी काम पूरे करने के लिए लगातार प्रयास करें.

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