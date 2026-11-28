हिंदू धर्म में रोजमर्रा के कामों को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं. घर में पूजा करने से लेकर बाल धोने तक के कुछ नियम बताए जाते हैं. आपने भी घर के बड़े-बुजुर्गों को कई बार कहते सुना होगा कि कुछ खास दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए. खासकर गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को लेकर ऐसी मान्यताएं काफी प्रचलित हैं. कई महिलाएं आज भी इन बातों का ध्यान रखती हैं. ज्योतिष में सप्ताह के हर दिन का संबंध किसी न किसी ग्रह से बताया गया है. मान्यता है कि दिन के हिसाब से कुछ नियमों का पालन करने से ग्रहों की शुभता बनी रहती है. आइए जानते हैं कि गुरुवार को बाल धोना चाहिए या नहीं. साथ ही जानिए सप्ताह के किन दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए.

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गुरुवार को बाल धोना चाहिए या नहीं?

हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष में इस दिन का संबंध गुरु ग्रह से बताया गया है. यही वजह है कि कई घरों में गुरुवार को बाल धोने से मना किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो सकते हैं. गुरु ग्रह को ज्ञान, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का कारक माना जाता है. इसलिए लोग गुरुवार के दिन ऐसे काम करने से बचते हैं, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना गया है.

इन दिनों भी बाल धोने से बचें

गुरुवार के अलावा सप्ताह के कुछ और दिन भी ऐसे हैं, जब बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता के अनुसार, सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए. घर के बड़े-बुजुर्ग भी अक्सर इन दिनों बाल धोने से मना करते हैं. कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि इन दिनों बाल धोने से मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है. इसी वजह से कई महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं.

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वहीं, शुक्रवार को बाल धोने के लिए अच्छा दिन माना जाता है. ज्योतिष में शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को सुंदरता, सुख-सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है. इसलिए इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है. हालांकि, इन नियमों को लेकर अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं.

सुहागिन महिलाओं के लिए क्या हैं नियम?

बाल धोने से जुड़ी कुछ मान्यताएं खासतौर पर विवाहित महिलाओं के लिए भी बताई जाती हैं. कई घरों में सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोने से मना किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों बाल धोने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है. यही वजह है कि कई महिलाएं इन दिनों बाल धोने से परहेज करती हैं.

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