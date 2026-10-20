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Dussehra 2026: दशहरे पर 3 शुभ योग, तुला सहित इन राशियों के अच्छे दिन आज से शुरू

Dussehra 2026: दशहरे का त्योहार आज एक बड़े ही दुर्लभ संयोग के बीच आया है. पंचांग के अनुसार, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग भी बन रहा है. इन ग्रहों की युति से यहां बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मीनारायण राजयोग भी रहने वाला है.

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जानें, दशहरे पर बन रहे 3 शुभ राजयोग किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं. (Photo: ITG)
जानें, दशहरे पर बन रहे 3 शुभ राजयोग किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं. (Photo: ITG)

Dussehra 2026 Date Rashifal: आज देशभर में धूमधाम से दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है. इस बार दशहरा एक बड़े ही दुर्लभ संयोग के बीच आया है. पंचांग के अनुसार, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है. इन ग्रहों की युति से यहां बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मीनारायण राजयोग भी बन रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. इन राशियों को आर्थिक, करियर और कारोबार के मोर्चे पर लाभ मिलने के संकेत हैं.

मेष राशि
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है. नौकरी करने वालों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. वहीं, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा मौका बन सकता है. योजनाओं को सही तरीके से आगे बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय सोच-समझकर काम करें. छात्रों को करियर के मामले में नई दिशा मिल सकती है. साथ ही, कानूनी विवादों में राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है.

तुला राशि
व्यापार करने वालों को लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं. वहीं, पहले किए गए निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. निजी जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं और परिवार का माहौल अच्छा बना रह सकता है. इस दौरान कोई बड़ा शुभ काम करने का अवसर भी मिल सकता है. तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखती है. ऐसे में अपने काम और योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है.

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धनु राशि
धन लाभ के अवसर मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है. करियर और कामकाज से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. इस समय नई योजनाओं पर काम करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना उपयोगी रह सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े फैसले से पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों की अनुकूल स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बना सकती है.

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