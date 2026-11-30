पंचांग- 30 नवंबर 2026

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विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत 1948

पराभव रौद्र

गुजराती सम्वत 2083 कालयुक्त

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते

कार्तिक - अमान्त



तिथि

सप्तमी - 12:11 ए एम, दिसम्बर 01 तक

नक्षत्र

अश्लेषा - 09:42 ए एम तक

अष्टमी

योग

इन्द्र - 02:27 पी एम तक

करण विष्टि - 12:54 पी एम तक

वैधृति

अशुभ काल

राहुकाल 08:14 ए एम से 09:33 ए एम

यमगण्ड 10:51 ए एम से 12:10 पी एम

आडल योग 06:55 ए एम से 09:42 ए एम

दुर्मुहूर्त 12:31 पी एम से 01:13 पी एम

गुलिक काल 01:28 पी एम से 02:47 पी एम

वर्ज्य 09:21 पी एम से 10:54 पी एम

भद्रा 06:55 ए एम से 12:54 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण रज - 04:24 पी एम तक

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:01 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:49 ए एम से 12:31 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम

रवि योग 06:55 ए एम से 09:42 ए एम

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