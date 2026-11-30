पंचांग- 30 नवंबर 2026
विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत 1948
पराभव रौद्र
गुजराती सम्वत 2083 कालयुक्त
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते
कार्तिक - अमान्त
तिथि
सप्तमी - 12:11 ए एम, दिसम्बर 01 तक
नक्षत्र
अश्लेषा - 09:42 ए एम तक
अष्टमी
योग
इन्द्र - 02:27 पी एम तक
करण विष्टि - 12:54 पी एम तक
वैधृति
अशुभ काल
राहुकाल 08:14 ए एम से 09:33 ए एम
यमगण्ड 10:51 ए एम से 12:10 पी एम
आडल योग 06:55 ए एम से 09:42 ए एम
दुर्मुहूर्त 12:31 पी एम से 01:13 पी एम
गुलिक काल 01:28 पी एम से 02:47 पी एम
वर्ज्य 09:21 पी एम से 10:54 पी एम
भद्रा 06:55 ए एम से 12:54 पी एम
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण रज - 04:24 पी एम तक
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:01 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:49 ए एम से 12:31 पी एम
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम
रवि योग 06:55 ए एम से 09:42 ए एम