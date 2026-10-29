Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 अक्टूबर 2026: आज 29 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 29 अक्टूबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 29 01:07 AM- अक्टूबर 29 10:10 PM

कृष्ण पक्ष पंचमी- अक्टूबर 29 10:10 PM- अक्टूबर 30 07:25 PM

नक्षत्र

रोहिणी- अक्टूबर 28 01:26 PM- अक्टूबर 29 11:11 AM

म्रृगशीर्षा- अक्टूबर 29 11:11 AM- अक्टूबर 30 09:04 AM

योग

परिघ- अक्टूबर 29 03:40 AM- अक्टूबर 30 12:05 AM

शिव- अक्टूबर 30 12:05 AM- अक्टूबर 30 08:41 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:34 AM

सूर्यास्त- 5:46 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 29 8:33 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 30 10:52 AM

अशुभ काल

राहू- 1:34 PM- 2:58 PM

यम गण्ड- 6:34 AM- 7:58 AM

कुलिक- 9:22 AM- 10:46 AM

दुर्मुहूर्त- 10:18 AM- 11:03 AM, 02:47 PM- 03:32 PM

वर्ज्यम्- 04:17 PM- 05:44 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM- 12:33 PM

अमृत काल- 08:17 AM- 09:44 AM, 01:01 AM- 02:29 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 AM- 05:46 AM

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शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 28 01:26 PM- अक्टूबर 29 06:34 AM

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