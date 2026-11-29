पंचांग- 29 नवंबर 2026
विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत 1948
गुजराती सम्वत 2083 प्रविष्टे/गते
कार्तिक - अमान्त
तिथि षष्ठी - 01:46 ए एम, नवम्बर 30 तक
नक्षत्र पुष्य - 10:59 ए एम तक
योग ब्रह्म - 05:08 पी एम तक
वार रविवार
अशुभ काल
राहुकाल 04:05 पी एम से 05:24 पी एम
यमगण्ड 12:09 पी एम से 01:28 पी एम
आडल योग 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30
विडाल योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम
गुलिक काल 02:47 पी एम से 04:05 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:00 पी एम से 04:42 पी एम
वर्ज्य 11:06 पी एम से 12:37 ए एम, नवम्बर 30
भद्रा 01:46 ए एम, नवम्बर 30 से 06:55 ए एम, नवम्बर 30
गण्ड मूल 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30
बाण रज - 04:42 पी एम से पूर्ण रात्रि तक
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:01 ए एम अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम
रवि पुष्य योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:37 ए एम, नवम्बर 30
रवि योग 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम