पंचांग- 29 नवंबर 2026

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विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी

शक सम्वत 1948

गुजराती सम्वत 2083 प्रविष्टे/गते

कार्तिक - अमान्त

तिथि षष्ठी - 01:46 ए एम, नवम्बर 30 तक

नक्षत्र पुष्य - 10:59 ए एम तक

योग ब्रह्म - 05:08 पी एम तक

वार रविवार



अशुभ काल

राहुकाल 04:05 पी एम से 05:24 पी एम

यमगण्ड 12:09 पी एम से 01:28 पी एम

आडल योग 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30

विडाल योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम

गुलिक काल 02:47 पी एम से 04:05 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:00 पी एम से 04:42 पी एम

वर्ज्य 11:06 पी एम से 12:37 ए एम, नवम्बर 30

भद्रा 01:46 ए एम, नवम्बर 30 से 06:55 ए एम, नवम्बर 30

गण्ड मूल 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30

बाण रज - 04:42 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:01 ए एम अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

रवि पुष्य योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम



निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:37 ए एम, नवम्बर 30

रवि योग 10:59 ए एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 30

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:55 ए एम से 10:59 ए एम

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