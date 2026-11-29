राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अपने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है.

और पढ़ें

प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की निगरानी के लिए नियुक्त 13 नोडल अधिकारियों के समीक्षा बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर विभाग ने उन्हें फटकार लगाई. साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से बैठकों में शामिल होने और अगले दो दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्रदूषण के मुद्दे पर उच्च स्तर पर हुई समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों की लगातार गैरमौजूदगी चिंता का विषय है. अधिकारियों को विशेष रूप से प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी और वहां प्रदूषण कम करने के उपायों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में समीक्षा बैठकों में उनकी मौजूदगी और बैठकों में लिए गए फैसलों पर समयबद्ध तरीके से अमल करना बेहद जरूरी है.

दरअसल, PWD ने इसी साल अक्टूबर में दिल्ली के सभी 13 राजस्व जिलों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया था. इन अधिकारियों को अलग-अलग सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने और अपने-अपने जिलों में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रयासों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी.

Advertisement

इन अधिकारियों का काम प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान के बाद वहां निर्धारित उपायों को लागू करवाना और संबंधित विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना है. इसके लिए हर सप्ताह समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और उनकी प्रगति की समीक्षा की जाती है.

PWD ने सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को भी निर्देश दिया कि वे समीक्षा बैठकों में व्यक्तिगत रूप से और अनिवार्य रूप से शामिल हों. विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा.

सर्दियों में मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार चुनौती बनी रहती है. ऐसे में प्रदूषण हॉटस्पॉट पर धूल नियंत्रण, सफाई और अन्य निर्धारित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है. इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और नियमित निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है.

PWD की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को जमीन पर लागू करने और उनकी निगरानी को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है. अब विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जिम्मेदारी मिलने के बाद समीक्षा बैठकों से दूरी और कार्रवाई की रिपोर्ट देने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----