अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे. किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे और अपने काम से लोगों को प्रभावित करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. मित्रों का विश्वास बढ़ेगा. लाभ के अवसर मिलेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य जल्द पूरे करने का प्रयास करेंगे. प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. नियमों का पालन करेंगे. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. करीबियों का साथ मिलेगा. पढ़ाई और शैक्षिक गतिविधियों में उत्साह बना रहेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: पेशेवर मामलों में मजबूती बनी रहेगी. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे. करियर को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे. कामकाज में सक्रियता और प्रभाव बना रहेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में प्रभावशाली रहेंगे. योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. उत्साह के साथ काम करेंगे. अलग-अलग मामलों में लाभ बढ़ सकता है. सफलता की संभावनाएं मजबूत होंगी. महत्वपूर्ण आर्थिक काम पूरे हो सकते हैं.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह के मामलों में मजबूती आएगी. आपसी सहयोग बढ़ेगा. सकारात्मक माहौल बना रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. निजी कामों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में सुख और खुशियां बढ़ेंगी. मित्रों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. आपका व्यवहार और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लोगों से मेलजोल बढ़ेगा.

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आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. स्वर्ण और माणिक्य धारण करें. रचनात्मक कामों को बढ़ावा दें और स्वाध्याय पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

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