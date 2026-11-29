कार्यक्षेत्र में कोई नई पहल करने से बचें. आर्थिक निवेश पर ध्यान रहेगा. बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है. विदेश से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी. काम की गति धीमी रह सकती है. ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें. किसी बात को लेकर संकोच महसूस हो सकता है. सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें. कानूनी मामले सामने आ सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. बड़प्पन के साथ काम लें. दूसरों की मदद और सहयोग करने की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान करेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें. कानूनी मामले सामने आ सकते हैं. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें. विदेश से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी. दिखावे और जल्दबाजी से बचें.

धन-संपत्ति: खर्च बढ़ सकता है. निवेश और कारोबार के विस्तार पर ध्यान देंगे. समझदारी से आर्थिक फैसले लें. लाभ सामान्य रहेगा. बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. पैसों का प्रबंधन बेहतर करें और धैर्य बनाए रखें.

प्रेम-मैत्री: अनजान लोगों से सावधान रहें. दूसरों की बातों में आकर रिश्तों में तनाव न बढ़ाएं. प्रेम और स्नेह के मामलों में संतुलन बनाए रखें. बहस से बचें. विनम्रता से बात करें और करीबियों का सम्मान करें. कम बोलें और सोच-समझकर अपनी बात रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: खुद पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. बातचीत में सतर्क रहें और अपनी सोच सकारात्मक रखें.

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आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें. माणिक्य धारण करें. अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : माणिक्य के समान

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