नौकरी और कारोबार के मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. पेशेवर सहयोगियों से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. योजनाओं में तेजी आएगी. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. साझेदारी से जुड़े कामों को बढ़ावा मिलेगा. स्थायित्व मजबूत होगा. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. करीबियों और जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. उपलब्धियां मिलने से उत्साह बढ़ेगा. सभी का सहयोग और समर्थन मिलेगा. रिश्तों में भी सुधार आएगा.

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नौकरी-व्यवसाय: उद्योग और व्यापार से जुड़े काम पूरे होंगे. समानता और सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. पेशेवर सहयोगियों पर भरोसा करेंगे. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. साझेदारी के कारोबार और प्रबंधन को मजबूत बनाएंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक और औद्योगिक कामों में तेजी आएगी. उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे. कामों को लंबित न रखें. प्रयासों में तेजी बनाए रखें. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है.

प्रेम-मैत्री: करीबियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. अपनों के प्रति लगाव बढ़ेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. सभी के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मन की बात साझा करेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. पुराने लंबित कामों में तेजी आएगी. खानपान सात्विक रखें. व्यवहार में सहजता बनाए रखें. बातचीत और संपर्क में सरल रहेंगे.

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आज का उपाय: सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ भास्कराय नमः' मंत्र का जाप करें. सहयोग की भावना बनाए रखें.



शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : गेहुआं

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