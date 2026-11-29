कामकाज में अनुशासन और समझदारी बनाए रखें. अपनी योजनाओं को सही दिशा देंगे. बनाई गई रणनीति पर अमल करेंगे. मेहनत और सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखें. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन सहज रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. बड़प्पन के साथ काम लें. पैसों के लेनदेन पर ध्यान दें. लोन से जुड़े प्रयासों में तेजी आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे. सक्रियता से काम पूरे होंगे. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: व्यापारिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. तर्क और समझदारी से काम लें. दूसरों के काम में बेवजह दखल न दें. अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां निभाएं. आपके काम से लोग प्रभावित होंगे. काम पर पूरा ध्यान दें.

धन-संपत्ति: आर्थिक दबाव बना रह सकता है. अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें. निवेश से जुड़े प्रयास बढ़ेंगे. सामान्य प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रबंधन के निर्देशों की अनदेखी न करें. कामकाज की व्यवस्था बेहतर बनाए रखें.

प्रेम-मैत्री: मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. करीबियों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. बातचीत और सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. मन में कुछ आशंकाएं रह सकती हैं. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां उभर सकती हैं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी. सही समय पर अपनी बात रखें और सेहत के प्रति सतर्क रहें.

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आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य दें. मेवों का प्रसाद बांटें. बहस और विवाद से दूर रहें.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

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