व्यापार से जुड़े मामलों में सभी का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. धर्म और आस्था के प्रति रुचि बढ़ेगी. रचनात्मकता बनी रहेगी और महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. अपने कामों पर पूरा ध्यान देंगे. मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी. कला और कौशल को बेहतर बनाएंगे. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ मिलेगा. बातचीत से कई समस्याएं दूर होंगी.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे. योजनाओं में सफलता मिलेगी. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मुलाकातों में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और नए अवसरों का लाभ उठाएंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे. धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी. कई शुभ अवसर बनेंगे. सभी के साथ सहयोग की भावना रखेंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक लक्ष्य पाने के प्रयास सफल होंगे.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. करीबियों से मुलाकात के मौके बनेंगे. कोई सरप्राइज मिल सकता है. प्रियजनों का साथ मिलेगा. मन की बातें साझा करेंगे. बातचीत में मिठास बनाए रखें. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. दोस्तों का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी और आपका अंदाज आकर्षक रहेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. स्वर्ण और माणिक्य धारण करें. सभी के कल्याण की भावना रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

---- समाप्त ----