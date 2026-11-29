आर्थिक मामलों में साहस दिखाएंगे. काम करने का तरीका प्रभावशाली रहेगा. सफलता पाने के प्रयास तेज होंगे. पेशेवर लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. काम समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. बातचीत में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता बढ़ेगी. मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे. सभी को साथ लेकर चलेंगे. पेशेवर मामलों में मजबूती आएगी. कामकाज की रफ्तार बेहतर होगी और कई पुरानी रुकावटें दूर होंगी.

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नौकरी-व्यवसाय: पेशेवर मामलों में तेजी आएगी. कामकाज का विस्तार हो सकता है. महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाएंगे. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. कमाई के नए स्रोत बनेंगे. कारोबार से जुड़े कामों में सुधार आएगा. कई मामले आपके पक्ष में रहेंगे. रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं.

प्रेम-मैत्री: प्रियजनों की खुशियों में शामिल होंगे. घर में हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा. मन की आशंकाएं दूर होंगी. करीबियों से मुलाकात के मौके बढ़ेंगे. अपनी बात खुलकर कह पाएंगे. रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है.

स्वास्थ्य-मनोबल: प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. अपनों का सहयोग मिलेगा और माहौल अनुकूल रहेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. नारियल, मखाने और मिश्री का प्रसाद बांटें. सभी के साथ मिलकर चलें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : खाकी

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