स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां अचानक सामने आ सकती हैं. कामकाज में अनुशासन और पेशेवर रवैया बनाए रखें. शोध से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. जरूरी संकेतों को नजरअंदाज न करें. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. जिद और अहंकार से बचें. बड़ों का साथ और आशीर्वाद मनोबल बढ़ाएगा. अचानक कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं. परिवार के बड़े सदस्यों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. समझदारी और धैर्य से काम लें. करियर में सामान्य स्थिति बनी रहेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज की गति सामान्य रखें. कारोबार में स्थिति मध्यम रहेगी. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें. काम पर ध्यान दें. व्यापार में तालमेल बनाकर चलें. सामान्य प्रस्ताव मिल सकते हैं. फैसले लेने में संकोच हो सकता है.

धन-संपत्ति: पैसों के लेनदेन में लापरवाही न करें. अनजान लोगों से सतर्क रहें. अचानक कुछ आर्थिक स्थितियां बन सकती हैं. स्मार्ट तरीके से काम करें. पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें. सहकर्मियों का सहयोग लें और बचत बढ़ाने पर ध्यान दें.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और रिश्तों के मामलों में स्पष्टता रखें. मुलाकात के दौरान तालमेल बनाए रखें. अपनों की सलाह पर ध्यान दें. परिवार के लोगों की बातों को नजरअंदाज न करें. अपनी बात सोच-समझकर कहें. रिश्तों में प्यार और सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपने व्यवहार पर ध्यान दें. स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. खानपान में सात्विकता बनाए रखें. भावुकता से बचें और अपनी गरिमा बनाए रखें.

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आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें. लाल रत्न धारण करें. फल और मेवों का प्रसाद बांटें. 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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