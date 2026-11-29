प्रबंधन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाएंगे. बड़ों से मुलाकात होगी. आपका व्यक्तित्व और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. धैर्य और संयम बनाए रखेंगे. अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. योजनाओं को सही दिशा देंगे. नए लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. सही समय पर अपनी प्रतिक्रिया दें. प्रशासन से जुड़े कामों में तेजी आएगी. उद्योग और व्यापार में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. सहयोगियों का भरोसा जीतने में सफल होंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज पर फोकस बढ़ेगा. स्मार्ट तरीके से काम करने पर जोर रहेगा. अलग-अलग कामों में तेजी आएगी. पेशेवर मामलों में मनचाही सफलता मिल सकती है. व्यापार पर ध्यान देंगे. पद और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. उपलब्धियां हासिल होंगी और लाभ बढ़ेगा. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से बातचीत के मौके मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रेम और स्नेह के मामलों में सहज रहेंगे. अपनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. मान-सम्मान बना रहेगा. मित्रता मजबूत होगी. बातचीत में प्रभावशाली रहेंगे. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और पुराने संबंध बेहतर होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. नियमों और व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. बड़प्पन के साथ काम लेंगे.

आज का उपाय: भगवान भास्कर की पूजा करें. सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. दूसरों के प्रति सहयोग की भावना रखें.

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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : मैरून

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