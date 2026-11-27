पंचांग- 27 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष तृतीया- नवंबर 26 01:15 PM- नवंबर 27 09:48 AM
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- नवंबर 27 09:48 AM- नवंबर 28 06:40 AM
कृष्ण पक्ष पंचमी- नवंबर 28 06:40 AM- नवंबर 29 03:57 AM
नक्षत्र
आद्रा- नवंबर 26 05:47 PM- नवंबर 27 03:08 PM
पुनर्वसु- नवंबर 27 03:08 PM- नवंबर 28 12:50 PM
योग
शुभ- नवंबर 27 03:44 AM- नवंबर 27 11:51 PM
शुक्ल- नवंबर 27 11:51 PM- नवंबर 28 08:17 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:52 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 27 8:32 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 28 10:34 AM
अशुभ काल
राहू- 10:53 AM- 12:14 PM
यम गण्ड- 2:55 PM- 4:15 PM
कुलिक- 8:13 AM- 9:33 AM
दुर्मुहूर्त- 09:01 AM- 09:44 AM, 12:35 PM- 01:18 PM
वर्ज्यम्- 01:59 AM- 03:26 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:52 AM- 12:35 PM
अमृत काल- 06:14 AM- 07:39 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:17 AM- 06:05 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 27 03:08 PM- नवंबर 28 06:53 AM