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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 सितंबर 2026: आज 26 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 26 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग 26 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
भाद्रपद - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त

तिथि
पूर्णिमा - 10:18 पी एम तक

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नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 11:32 ए एम तक

योग
गण्ड - 01:17 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:11 ए एम
सूर्यास्त- 06:13 पी एम
चन्द्रोदय-5:58 पी एम

अशुभ काल
राहू- 09:12 ए एम से 10:42 ए एम
यम गण्ड- 09:12 ए एम से 10:42 ए एम
कुलिक- 09:12 ए एम से 10:42 ए एम

शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:23 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:37 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:13 पी एम से 03:01 पी एम

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