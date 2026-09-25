Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 सितंबर 2026: आज 25 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग 25 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत- 1948 पराभव
भाद्रपद - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
चतुर्दशी - 11:06 पी एम तक
नक्षत्र
शतभिषा - 11:22 ए एम तक
योग
शूल - 02:51 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:11 ए एम
सूर्यास्त- 06:14 पी एम
चन्द्रोदय-5:27 पी एम
चन्द्रास्त- 5:32 ए एम, सितम्बर 26
अशुभ काल
राहू- 10:42 ए एम से 12:13 पी एम
यम गण्ड- 03:13 पी एम से 04:44 पी एम
कुलिक- 07:41 ए एम से 09:12 ए एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:23 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:37 पी एम
विजय मुहूर्त- 02:13 पी एम से 03:01 पी एम
शुभ योग
रवि योग- 06:11 ए एम से 11:22 ए एम