पंचांग- 25 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- नवंबर 24 08:23 PM – नवंबर 25 04:50 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- नवंबर 25 04:50 PM – नवंबर 26 01:15 PM
नक्षत्र
रोहिणी- नवंबर 24 11:25 PM – नवंबर 25 08:36 PM
म्रृगशीर्षा- नवंबर 25 08:36 PM – नवंबर 26 05:47 PM
योग
शिव- नवंबर 24 04:05 PM – नवंबर 25 11:59 AM
सिद्ध- नवंबर 25 11:59 AM – नवंबर 26 07:49 AM
वार
बुधवार
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:51 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 25 6:15 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 26 8:35 AM
अशुभ काल
राहू- 12:13 PM – 1:34 PM
यम गण्ड- 8:11 AM – 9:32 AM
कुलिक- 10:53 AM – 12:13 PM
दुर्मुहूर्त- 11:52 AM – 12:35 PM
वर्ज्यम्- 01:32 PM – 02:57 PM, 01:32 AM – 02:57 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 25 08:36 PM- नवंबर 26 06:52 AM