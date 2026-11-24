आर्थिक योजनाओं को गति मिलेगी. समझदारी से काम लेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. कारोबार के विस्तार की योजना बना सकते हैं. करियर पर ध्यान रहेगा. कामकाज में लाभ के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण कामों में उत्साह दिखाएंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कारोबार से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी.

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नौकरी और व्यवसाय: जरूरी कामों में तेजी आएगी. सहयोगियों का साथ मिलेगा. नए अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिल सकता है.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में अच्छे फैसले ले पाएंगे. आपकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मेहनत और प्रतिभा से लाभ के अवसर बनेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ घूमने जा सकते हैं. अपने मन की बात कह पाएंगे. मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: आपका व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सेहत में सुधार होगा. परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 2, 6 और 9

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शुभ रंग : गुलाबी

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