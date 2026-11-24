कामकाज और प्रबंधन पर आपका ध्यान रहेगा. सरकारी मामलों में सुधार हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा. आपको सम्मान मिल सकता है. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. जमीन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. कारोबार से जुड़े संबंध मजबूत होंगे. परिवार से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देंगे.

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नौकरी और व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. योजनाओं में तेजी आएगी. मेहनत से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. अपने काम पर पूरा ध्यान दें.

धन-संपत्ति: संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कारोबार में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है.

प्रेम-मैत्री: प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मुलाकात हो सकती है. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. गुस्से और जल्दबाजी से बचें. आत्मविश्वास बनाए रखें. निजी मामलों में समझदारी से काम लें.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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