पंचांग- 23 नवंबर 2026

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विक्रम सम्वत : 2083 सिद्धार्थी

बृहस्पति संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक

शक सम्वत :1948 पराभव

रौद्र

गुजराती सम्वत : 2083 कालयुक्त

चन्द्रमास: कार्तिक - पूर्णिमान्त

प्रविष्टे/गते 8

कार्तिक - अमान्त

तिथि

तिथि: चतुर्दशी - 11:42 पी एम तक

पूर्णिमा

नक्षत्र

नक्षत्र : भरणी - 02:02 ए एम, नवम्बर 24 तक

कृत्तिका

योग

योग: वरीयान् - 07:58 पी एम तक

करण: गर - 01:13 पी एम तक

वणिज :11:42 पी एम तक

वार : सोमवार विष्टि

पक्ष : शुक्ल पक्ष

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय : 06:50 ए एम

सूर्यास्त : 05:25 पी एम

चन्द्रोदय: 04:11 पी एम

चन्द्रास्त : 06:18 ए एम, नवम्बर 24

अशुभ काल

राहुकाल : 08:09 ए एम से 09:29 ए एम

यमगण्ड : 10:48 ए एम से 12:07 पी एम

आडल योग : 06:50 ए एम से 02:02 ए एम, नवम्बर 24

दुर्मुहूर्त : 12:29 पी एम से 01:11 पी एम

गुलिक काल : 01:27 पी एम से 02:46 पी एम 02:36 पी एम से 03:18 पी एम

वर्ज्य : 12:58 पी एम से 02:25 पी एम

भद्रा : 11:42 पी एम से 06:51 ए एम, नवम्बर 24

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त: 05:03 ए एम से 05:56 ए एम

प्रातः सन्ध्या: 05:29 ए एम से 06:50 ए एम

अभिजित मुहूर्त : 11:46 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त: 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त : 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या : 05:25 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल : 09:40 पी एम से 11:08 पी एम

निशिता मुहूर्त : 11:41 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 24

रवि योग: 06:50 ए एम से 02:02 ए एम, नवम्बर 24





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