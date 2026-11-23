पंचांग- 23 नवंबर 2026
विक्रम सम्वत : 2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत :1948 पराभव
रौद्र
गुजराती सम्वत : 2083 कालयुक्त
चन्द्रमास: कार्तिक - पूर्णिमान्त
प्रविष्टे/गते 8
कार्तिक - अमान्त
तिथि
तिथि: चतुर्दशी - 11:42 पी एम तक
पूर्णिमा
नक्षत्र
नक्षत्र : भरणी - 02:02 ए एम, नवम्बर 24 तक
कृत्तिका
योग
योग: वरीयान् - 07:58 पी एम तक
करण: गर - 01:13 पी एम तक
वणिज :11:42 पी एम तक
वार : सोमवार विष्टि
पक्ष : शुक्ल पक्ष
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय : 06:50 ए एम
सूर्यास्त : 05:25 पी एम
चन्द्रोदय: 04:11 पी एम
चन्द्रास्त : 06:18 ए एम, नवम्बर 24
अशुभ काल
राहुकाल : 08:09 ए एम से 09:29 ए एम
यमगण्ड : 10:48 ए एम से 12:07 पी एम
आडल योग : 06:50 ए एम से 02:02 ए एम, नवम्बर 24
दुर्मुहूर्त : 12:29 पी एम से 01:11 पी एम
गुलिक काल : 01:27 पी एम से 02:46 पी एम 02:36 पी एम से 03:18 पी एम
वर्ज्य : 12:58 पी एम से 02:25 पी एम
भद्रा : 11:42 पी एम से 06:51 ए एम, नवम्बर 24
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त: 05:03 ए एम से 05:56 ए एम
प्रातः सन्ध्या: 05:29 ए एम से 06:50 ए एम
अभिजित मुहूर्त : 11:46 ए एम से 12:29 पी एम
विजय मुहूर्त: 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त : 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या : 05:25 पी एम से 06:45 पी एम
अमृत काल : 09:40 पी एम से 11:08 पी एम
निशिता मुहूर्त : 11:41 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 24
रवि योग: 06:50 ए एम से 02:02 ए एम, नवम्बर 24