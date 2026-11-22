पंचांग- 22 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - नवंबर 22 04:56 AM – नवंबर 23 02:37 AM
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी - नवंबर 23 02:37 AM – नवंबर 23 11:42 PM
नक्षत्र
अश्विनी - नवंबर 22 05:54 AM – नवंबर 23 04:15 AM
भरणी - नवंबर 23 04:15 AM – नवंबर 24 02:02 AM
योग
कौलव - नवंबर 22 04:57 AM – नवंबर 22 03:52 PM
तैतिल - नवंबर 22 03:52 PM – नवंबर 23 02:37 AM
गर - नवंबर 23 02:37 AM – नवंबर 23 01:14 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:49 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 22 3:39 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 23 5:08 AM
अशुभ काल
राहू - 4:15 PM – 5:36 PM
यम गण्ड - 12:12 PM – 1:33 PM
कुलिक - 2:54 PM – 4:15 PM
दुर्मुहूर्त - 04:10 PM – 04:53 PM
वर्ज्यम् - 12:31 AM – 02:00 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:51 AM – 12:34 PM
अमृत काल - 09:32 PM – 11:02 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:13 AM – 06:01 AM