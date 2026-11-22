मेष राशि

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अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है. जीवनसाथी की सलाह लेकर फैसले करें. आज आप किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. जमीन से जुड़े विवाद का निपटारा हो सकता है. व्यापार में लाभ होने के योग हैं.

जरूरी टिप: फैसले लेने में देरी न करें.

शुभ रंग: मरून

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

वृषभ राशि

नई योजनाएं बनाने का समय है. परिवार का सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से लाभ हो सकता है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहें. क्रोध को खुद पर हावी न होने दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: नकारात्मक विचारों से बचें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: किसी गरीब को चावल दान करें.

मिथुन राशि

हर काम सावधानी से करें. दूर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. शुभ कार्यों में मन लगेगा. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. परिवार के लोगों से उधार लेकर खर्च करने से बचें. व्यापार पर विशेष ध्यान देने का समय है.

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जरूरी टिप: अपने काम में तेजी लाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें.

कर्क राशि

अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप: क्रोध करने से बचें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

सिंह राशि

किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है. अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. आपकी योजनाएं सफल होंगी. सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे.

जरूरी टिप: नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

शुभ रंग: पीला

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

कन्या राशि

प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. सुख-सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी की ओर से खुशी मिलेगी. विरोधी आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. सावधान रहें. व्यापार में लाभ होने के योग हैं.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें.

शुभ रंग: मरून

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

तुला राशि

मन उत्साहित रहेगा. धन लाभ के योग हैं. परिवार में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ेगा. गुस्से में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें. सेहत अच्छी रहेगी. व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे.

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जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: किसी गरीब को लाल फल दान करें.

वृश्चिक राशि

किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता न करें. अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. लोगों से संपर्क बढ़ेगा. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ हो सकता है.

जरूरी टिप: सेहत को लेकर सावधान रहें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: किसी गरीब को गुड़ दान करें.

धनु राशि

मित्रों से मुलाकात होगी. किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है. सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा. धन से जुड़े लेनदेन में सावधानी बरतें. परिवार की समस्याओं का समाधान होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप: खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

मकर राशि

भाग्य का साथ मिलेगा. मन में किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है. जल्दबाजी आपके काम बिगाड़ सकती है. परिवार वालों से कोई बात न छिपाएं. अपने बजट को ध्यान में रखकर खर्च करें. व्यापार में लाभ पाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: किसी गरीब को चावल दान करें.

कुंभ राशि

लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. लोगों को खुश रखने का प्रयास करेंगे. अपनी सेहत का ध्यान रखें. कर्ज लेकर व्यापार में पैसा लगाने से बचें.

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जरूरी टिप: जल्दबाजी में फैसले न लें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: चींटियों को आटा खिलाएं.

मीन राशि

किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे. सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है. परिवार के साथ घूमने जाने का मौका मिलेगा. अपने खानपान का ध्यान रखें. व्यापार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें.

जरूरी टिप: खानपान पर ध्यान दें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: किसी गरीब को गुड़ दान करें.

आज का उपाय

अगर मन में किसी तरह का डर या घबराहट रहती है, तो उसे दूर करने के लिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें. भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. मन से डर दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें.

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