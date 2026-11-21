पंचांग- 21 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वादशी- नवंबर 21 06:31 AM- नवंबर 22 04:56 AM
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी- नवंबर 22 04:56 AM- नवंबर 23 02:37 AM
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- नवंबर 20 06:56 AM- नवंबर 21 06:50 AM
रेवती- नवंबर 21 06:50 AM- नवंबर 22 05:54 AM
अश्विनी- नवंबर 22 05:54 AM- नवंबर 23 04:15 AM
योग
सिद्धि- नवंबर 21 04:55 AM- नवंबर 22 02:30 AM
व्यातीपात- नवंबर 22 02:30 AM- नवंबर 22 11:29 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:48 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 21 3:00 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 22 4:04 AM
अशुभ काल
राहू- 9:30 AM- 10:51 AM
यम गण्ड- 1:33 PM- 2:54 PM
कुलिक- 6:48 AM- 8:09 AM
दुर्मुहूर्त- 08:15 AM- 08:58 AM
वर्ज्यम्- 06:22 PM- 07:54 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:34 PM
अमृत काल- 04:04 AM- 05:36 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:13 AM- 06:01 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 22 06:49 AM- नवंबर 23 04:15 AM