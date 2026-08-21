Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अगस्त 2026: आज 21 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 21 जुलाई 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आषाढ़
अमांत- आषाढ़
तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी- जुलाई 21 04:03 AM- जुलाई 22 05:16 AM
नक्षत्र
चित्रा- जुलाई 20 07:09 PM- जुलाई 21 08:49 PM
योग
सिद्ध- जुलाई 20 06:36 PM- जुलाई 21 06:25 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:55 पी एम
चन्द्रोदय- 02:12 पी एम
चन्द्रास्त- 12:10 ए एम, अगस्त 22
अशुभ काल
राहू- 10:46 ए एम से 12:24 पी एम
यम गण्ड- 03:39 पी एम से 05:17 पी एम
कुलिक- 07:31 ए एम से 09:09 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:30 ए एम से 09:22 ए एम, 12:50 पी एम से 01:42 पी एम
वर्ज्यम्- 06:10 पी एम से 07:57 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम
अमृत काल- 12:54 PM- 02:34 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:20 AM- 05:08 AM
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 05:53 ए एम से 11:53 ए एम
रवि योग- 11:53 ए एम से 05:54 ए एम, अगस्त 22