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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अगस्त 2026: आज 21 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 21 August 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 21 जुलाई 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- आषाढ़
अमांत- आषाढ़

तिथि
शुक्ल पक्ष अष्टमी- जुलाई 21 04:03 AM- जुलाई 22 05:16 AM

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नक्षत्र
चित्रा- जुलाई 20 07:09 PM- जुलाई 21 08:49 PM

योग
सिद्ध- जुलाई 20 06:36 PM- जुलाई 21 06:25 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:53 ए एम
सूर्यास्त- 06:55 पी एम
चन्द्रोदय- 02:12 पी एम
चन्द्रास्त- 12:10 ए एम, अगस्त 22

अशुभ काल
राहू- 10:46 ए एम से 12:24 पी एम
यम गण्ड- 03:39 पी एम से 05:17 पी एम
कुलिक- 07:31 ए एम से 09:09 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:30 ए एम से 09:22 ए एम, 12:50 पी एम से 01:42 पी एम
वर्ज्यम्- 06:10 पी एम से 07:57 पी एम

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम
अमृत काल- 12:54 PM- 02:34 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:20 AM- 05:08 AM

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शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग-  05:53 ए एम से 11:53 ए एम
रवि योग- 11:53 ए एम से 05:54 ए एम, अगस्त 22

---- समाप्त ----
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