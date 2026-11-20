पंचांग- 20 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी- नवंबर 19 07:06 AM- नवंबर 20 07:15 AM
शुक्ल पक्ष एकादशी [ क्षय तिथि ] - नवंबर 20 07:15 AM- नवंबर 21 06:31 AM
शुक्ल पक्ष द्वादशी- नवंबर 21 06:31 AM- नवंबर 22 04:56 AM
नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा- नवंबर 19 06:10 AM- नवंबर 20 06:56 AM
उत्तरभाद्रपदा- नवंबर 20 06:56 AM- नवंबर 21 06:50 AM
योग
वज्र- नवंबर 20 06:39 AM- नवंबर 21 04:55 AM
सिद्धि- नवंबर 21 04:55 AM- नवंबर 22 02:30 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:47 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 20 2:25 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 21 3:05 AM
अशुभ काल
राहू- 10:51 AM- 12:12 PM
यम गण्ड- 2:54 PM- 4:15 PM
कुलिक- 8:09 AM- 9:30 AM
दुर्मुहूर्त- 08:57 AM- 09:40 AM, 12:34 PM- 01:17 PM
वर्ज्यम्- 04:30 PM- 06:06 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:34 PM
अमृत काल- 02:03 AM- 03:39 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:12 AM- 06:00 AM