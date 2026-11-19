पंचांग- 19 नवंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी- नवंबर 18 06:05 AM- नवंबर 19 07:06 AM
शुक्ल पक्ष दशमी- नवंबर 19 07:06 AM- नवंबर 20 07:15 AM
नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा - नवंबर 19 06:10 AM- नवंबर 20 06:56 AM
योग
व्याघात - नवंबर 18 08:05 AM- नवंबर 19 07:42 AM
हर्षण - नवंबर 19 07:42 AM- नवंबर 20 06:39 AM
वज्र - नवंबर 20 06:39 AM- नवंबर 21 04:55 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:47 AM
सूर्यास्त - 5:37 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 19 1:52 PM
चन्द्रास्त - नवंबर 20 2:08 AM
अशुभ काल
राहू - 1:33 PM- 2:54 PM
यम गण्ड - 6:47 AM- 8:08 AM
कुलिक - 9:29 AM- 10:50 AM
दुर्मुहूर्त - 10:23 AM- 11:07 AM, 02:43 PM- 03:27 PM
वर्ज्यम् - 12:46 PM- 02:25 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:50 AM- 12:33 PM
अमृत काल - 10:40 PM- 12:19 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:11 AM- 05:59 AM