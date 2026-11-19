व्यापार और करियर: कार्यक्षेत्र में कामकाज की गति अच्छी रहेगी. कारोबार में उत्साह बना रहेगा. अपनी दिनचर्या बेहतर बनाएंगे. अनुभवी और पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. परिवार के मामलों में जल्दबाजी न करें. वरिष्ठों की सलाह से काम करें. बेकार की बातों में पड़ने से बचें. करियर और कारोबार में स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

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धन-संपत्ति: आर्थिक बजट नियंत्रण में रहेगा. भवन या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजें मिल सकती हैं. वरिष्ठों की सलाह पर ध्यान दें. नियमों का पालन करें.

प्रेम-मैत्री: निजी रिश्तों पर ध्यान दें. परिवार के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करें. प्रियजनों से बातचीत करते समय धैर्य रखें. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें. जिद और अहंकार से बचें. अपनों के साथ समय बिताएं.

स्वास्थ्य-मनोबल: विवादों से दूर रहें. स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएं. अपनी सेहत का ध्यान रखें. मनोबल अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. अहंकार से बचें.



शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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