व्यापार और करियर: कामकाज की तैयारी पर ध्यान दें. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. घर के मामलों में परिवार के लोगों की सलाह लें. बातचीत में गंभीरता बनाए रखें. अपनी वाणी में मिठास रखें. नियमों का पालन करें. कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. धैर्य और विनम्रता से काम लें. दूसरों की सलाह का सम्मान करें.

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धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. कुछ लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिस्थितियों को समझकर फैसले लें. पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें.

प्रेम-मैत्री: परिवार के लोगों से बातचीत बढ़ाएं. भावुक होकर कोई फैसला न लें. प्रियजनों की अनदेखी करने से बचें. परिवार का सहयोग मिलेगा. दोस्तों के साथ समय बिताएं. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: गुस्से और जल्दबाजी से बचें. किसी के उकसावे में न आएं. शांत रहकर काम करें. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. सतर्क रहें.



शुभ अंक : 1, 2, 3 और 4

शुभ रंग : भगवा

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