व्यापार और करियर: रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. दोस्तों और परिचितों का सहयोग मिलेगा. आसपास सकारात्मक माहौल रहेगा. आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे. अपनी प्रतिभा और कला को निखारने का मौका मिलेगा. कामकाज में अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर और कारोबार के लक्ष्य पूरे करने में सफल रहेंगे.

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धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. बचत पर ध्यान देंगे. नई योजनाओं पर काम करेंगे. समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में भरोसेमंद बने रहेंगे.

प्रेम-मैत्री: दोस्तों और प्रियजनों से मुलाकात होगी. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे. परिवार के लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: काम में सहयोग मिलेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मन प्रसन्न रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. अपने काम में तेजी बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 3, 4 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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