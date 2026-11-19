व्यापार और करियर: कामकाज में नियमितता बनाए रखें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी. करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से सलाह लें. कामकाज में अनुशासन बनाए रखें. सोच-समझकर फैसले लें. अहंकार और जिद से बचें.

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धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें. बजट के अनुसार खर्च करें. उधार के लेनदेन से बचें. काम करने की क्षमता बढ़ेगी. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. पैसों के मामले में सावधानी बरतें.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. बेकार की बहस और भावुक बातों में न आएं. अपनों का सम्मान करें. अपने वादे पूरे करें. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें. किसी के बहकावे में आने से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें. काम में समझदारी दिखाएं. जरूरत से ज्यादा उत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. मेहनत और लगन से काम करें.

शुभ अंक : 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग : पाइनेपल

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