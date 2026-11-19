व्यापार और करियर: दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घूमने-फिरने के अवसर मिलेंगे. अपने काम समय पर पूरे करेंगे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बड़े-बुजुर्गों की सलाह काम आएगी. रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी. साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. किस्मत का साथ मिलेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. जरूरी बातचीत आपके पक्ष में हो सकती है.

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धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखें. संपर्कों से लाभ मिलेगा. पैसों से जुड़े कामों में सक्रिय रहेंगे. आर्थिक प्रयास सफल हो सकते हैं.

प्रेम-मैत्री: परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. प्रियजनों से मुलाकात होगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: कला और रचनात्मक कामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बुद्धि और समझदारी से काम आगे बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. अपने वादे पूरे करें.



शुभ अंक : 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम

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