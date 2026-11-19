व्यापार और करियर: महत्वपूर्ण सौदों में तेजी आएगी. टीम के साथ मिलकर काम करने में सफल रहेंगे. व्यापार में लाभ बढ़ेगा. जरूरी काम समय पर पूरे होंगे. दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता बेहतर होगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. जमीन और मकान से जुड़े काम बन सकते हैं. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

और पढ़ें

धन-संपत्ति: आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्थायी संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम-मैत्री: दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान का ध्यान रखें. उत्साह के साथ काम करेंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों की मदद करें.

शुभ अंक : 1, 3, 4 और 7

शुभ रंग : सिंदूरी

---- समाप्त ----