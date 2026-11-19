व्यापार और करियर: आर्थिक योजनाओं में स्पष्टता रखें. निवेश करने में जल्दबाजी न करें. दिखावे में आकर कोई फैसला न लें. नियमों का पालन करें. लालच में आकर जोखिम भरे कामों से बचें. जरूरी काम समय पर पूरे करें. बातचीत में सहज रहें. कारोबार में गलतियां करने से बचें. विवादों से दूर रहें. समझदारी और विनम्रता से काम लें.

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धन-संपत्ति: बजट के अनुसार खर्च करें. पैसों के मामलों में सावधानी बरतें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. जरूरी नियमों का पालन करें. बाहरी मामलों में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें.

प्रेम-मैत्री: रिश्तों में अहंकार से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लें. दोस्तों और परिवार के साथ प्रेम बनाए रखें. अपनों की जरूरतों का ध्यान रखें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. रिश्तों में सहजता बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: विवादों से बचें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बातों को ध्यान से सुनें. भावुक होकर कोई फैसला न लें. खानपान सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. अपने संकल्प मजबूत रखें.





शुभ अंक : 1, 3 और 6

शुभ रंग : हल्दी जैसा पीला

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