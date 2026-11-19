व्यापार और करियर: आपकी वाणी और व्यवहार सकारात्मक रहेंगे. लोगों के साथ मिलकर काम करने में सफल होंगे. सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. दोस्तों और परिचितों से मुलाकात होगी. साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. अपने अनुभव और योग्यता का पूरा लाभ उठाएंगे. कामकाज में तेजी आएगी. कारोबारी यात्रा के योग बन सकते हैं. पारिवारिक मामलों में भी रुचि रहेगी.

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धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे. कारोबार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है. व्यावसायिक संबंधों का फायदा उठाएंगे. कामकाज का विस्तार होगा. पैसों से जुड़े मामलों को लंबित रखने से बचें.

प्रेम-मैत्री: कोई अच्छी खबर मिल सकती है. घर में मेहमानों का आना-जाना रहेगा. रिश्तों में सहजता और मिठास बनी रहेगी. प्रियजनों से मुलाकात होगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: बातचीत और संपर्क बढ़ेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. कामकाज में तेजी आएगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आत्मविश्वास बना रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. धार्मिक प्रवचन सुनें.



शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : पीला

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