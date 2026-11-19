व्यापार और करियर: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक प्रबंधन बेहतर रहेगा. मेहमानों का स्वागत करेंगे. परिवार के लोगों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं.

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धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिलेंगे. धन-संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है. पुराने और पारंपरिक कामों को आगे बढ़ाएंगे. बचत और निवेश पर ध्यान देंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे.

प्रेम-मैत्री: परिवार और मेहमानों का सम्मान करेंगे. निजी रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे. आपसी विश्वास बना रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. खानपान का ख्याल रखेंगे. उत्साह के साथ काम करेंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. दूसरों का आदर-सत्कार करें.



शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : भूरा

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